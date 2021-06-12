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超滿意「口吸蛇毒」！鮮肉第2發見「男根」嚇壞　5拳怒毆對方致死

▲▼18歲男子埃圖特遭自稱Angie的40歲大叔史密斯(右)詐騙口交。（圖／翻攝自Roanoke Times）

▲18歲男子埃圖特遭自稱Angie的40歲大叔史密斯(右)詐騙口交。（圖／翻攝自Roanoke Times）

記者羅翊宬／綜合報導

美國維吉尼亞州最近爆發一起離譜的兇殺案，死者是一名餐廳工作的40歲男子，他在自家遭到痛毆，屍體被人發現時臉部頭骨碎裂、牙齒也不翼而飛，驗屍報告顯示是死於頭部鈍器外傷。經調查，兇嫌為一名年僅18歲的大一新生，他在被死者口交時，發現對方竟是男兒身。

根據美國當地媒體《羅阿諾克時報》（Roanoke Times），年僅18歲的男子埃圖特（Ismemen David Etute）就讀美國維吉尼亞理工學院，為學校橄欖球隊隊員，他今年4月在使用手機約會軟體Tinder時，與一名自稱Angie的妙齡女配對。

埃圖特與妙齡女情投意合，兩人相約在Angie位於黑堡（Blacksburg）的住處一夜情，男子被少女「口吸蛇毒」後，彷若噴發完的火山，感到一陣舒爽痛快，帶著愉快的粉紅泡泡回憶心滿意足離開。

埃圖特非常滿意對方愛的服務，於是相約5月31日再會，不料到達Angie的住處後，卻意外發現對方竟然是掛著陽具、本名為史密斯（Jerry Smith）的中年男子，這讓他氣憤至極、深感被羞辱，於是一氣之下出手痛毆對方5拳，不僅打到頭骨全斷、牙齒還不翼而飛。

埃圖特在接受調查時坦承，他離開男子史密斯所住的公寓時，雖親耳聽到對方發出冒泡聲，但並未及時向警方報案。報導稱，警方在經過1天後發現史密斯的屍體，之後循線成功逮捕埃圖特。

據悉，美國檢方依涉嫌二級謀殺罪起訴埃圖特，以7萬5千美元（約新台幣207萬元）假釋，與父母返回維吉尼亞海灘，同時必須接受居家軟禁、配戴電子腳鐐監控，9月23日需重新回到法庭。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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