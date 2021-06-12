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漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒奇蹟被吐出　驚險逃死劫

▲▼ 美國漁夫差點被鯨魚活活吞下肚。（圖／取自免費圖庫Unsplash、翻攝自Facebook）

▲ 帕卡德差點被鯨魚活活吞下肚。（圖／取自免費圖庫Unsplash、翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州日前發生一起恐怖意外，一名漁夫像往常一樣穿著潛水裝備下水捕龍蝦，竟遭一隻巨大的鯨魚當場生吞。當他張開眼睛時，周圍一片漆黑，才發現自己受困鯨魚嘴裡。就在他絕望以為會被吃下肚時，鯨魚卻奇蹟似地反悔將他吐出，讓他驚險保住性命。

根據《太陽報》，這起事件發生在麻州科德角（Cape Cod）海岸，現年56歲的漁民帕卡德（Michael Packard）在普羅威斯頓捕龍蝦已有40年，12日上午卻遭遇此生最可怕的事件，受困一頭重達6萬磅（約30噸）的鯨魚口中約30至40秒，差點就被生吞下肚。

帕卡德說明，他從自己的漁船上跳下水後感受到巨大撞擊，接著四周都暗了下來，起初以為受到鯊魚攻擊，「我摸了一下周圍，發現沒有摸到牙齒，然後我意識到，天啊，我在一隻鯨魚的嘴裡！牠想把我吞下去。」

帕卡德不知該如何逃脫，心中絕望想著，「完了，我要死了」，更想起在家中等待他的妻子和二個兒子。沒想到經過約40秒，鯨魚突然浮上水面，開始猛力搖頭。帕卡德接著就被牠從口中吐出，拋到空中後落水，「我自由了！」

在水中漂浮的帕卡德隨後被船友及其他漁夫合力救起，幸運撿回一命，僅腿部骨折，當天稍晚出院後已經可以步行。他也在普羅威斯頓地區社團報平安，馬上在社群媒體上爆紅。網友紛紛留言表示，「謝謝你活下來跟我們分享。」

目睹事件的漁民法蘭西斯（Joe Francis）激動表示，「他能活著真是XX太幸運了。」新英格蘭水族館專家柯克倫（Peter Corkeron）則說明，這種事件發生的機率微乎其微，帕卡德只是不幸在錯誤的時間出現在錯誤的地點。鯨魚嘴巴可以張得非常大，進行所謂的鯨吞（gulp feeding）。牠們通常不願打擾人類，但人們在水中仍應與其保持約90公尺距離，以免發生意外。

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