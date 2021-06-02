雲林消防局一線救護救災人員　疫苗接種率逾9成

▲雲林縣消防局救護、救災人員至今日為止，預約與已完成接種率高達9成以上，除過敏風險或其他經評估不適施打疫苗者，接種率逼近100％。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣分別獲中央分配8000劑與4700劑疫苗，供第一線防疫人員施打，縣政府表示，消防人員執行疑似或確診患者勤務，風險性極高，在衛生局、衛生所協助下，至今(２)日為止，預約與已完成接種率高達9成以上，除過敏風險或其他經評估不適施打疫苗者，接種率逼近100％。

雲林縣消防局指出，救護人員是整體防疫醫療鏈中，第一個需要直接面對與處置患者的防疫角色，惟人類與病毒之間的防疫對決，要不斷地注意與加強人員身心安全，為了不讓防疫產生破口，保障人員執勤安全，即時施打疫苗並落實搭配符合規定的防護裝備，才能達到由內而外，落實防護之理念。

雲林縣消防局表示，在縣長張麗善的支持及衛生局、各鄉鎮市衛生所的積極協助，雲林縣第一線消防同仁已施打人次加上預約完成待施打人數已高達9成以上，除對疫苗可能有過敏風險或其他經評估不適施打之原因外，雲林縣消防局人員皆已完成預約或完成疫苗接種接種率逼近100％。

雲林縣衛生局進一步說明，昨(1)日經衛生局承辦人員漏夜催促登錄比對NIIS系統之疫苗施打人數，經校正回歸系統上施打人數為8335人，施打率（8335/12700）為65.6%，昨天也派疫苗車全天馬不停蹄跑了20鄉鎮市的院所將疫苗分送完畢，也通知院所加開門診儘速施打完，以利中央再撥疫苗。

▲雲林縣消防局救護、救災人員至今日為止，預約與已完成接種率高達9成以上，除過敏風險或其他經評估不適施打疫苗者，接種率逼近100％。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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