新北61歲女5月底南下雲林居住　食慾不佳就醫採檢竟確診

▲雲林縣政府公告案9317（新北市）返回雲林縣北港鎮的家，在5月31日曾至醫院就醫、採檢，6月1日確診。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日全國新增本土549例(含校正回歸)，雲林縣無新增個案，累積確診維持11例，並公告確診個案案9317（新北市）返回雲林縣北港鎮的家，5月31日曾至醫院就醫、採檢，6月1日確診。

雲林縣政府公布外縣市確診至本縣足跡案9317（新北市），女性61歲，平時居住於新北市中和區，5月17日開始出現打噴嚏症狀，5月31日13:00-14:00仍由新北市至南下北港鎮新街里住家，同日5月31日至嘉義縣的醫院就診，因自述近期精神及食慾不佳，故進行採檢，6月1日檢驗結果陽性，目前於嘉義縣的醫院治療。

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雲林縣政府衛生局表示，確診者涉足之醫療院，所依指揮中心發布原則不公開，目前掌握地點皆已通知相關清消，行動足跡如附表，確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。

另衛生局指出，近期有人傳出古坑鄉地區有確診者死亡之不實訊息，造成地方人心惶惶，再次呼籲鄉親不要散布不實之疫情訊息，若有違反將會遭最高300萬元罰金及三年以下有期徒刑。並提醒，其他縣市屢查獲特種行業個體戶流竄進行性交易，雖未違反傳染病防治法，但全案依違反社會秩序維護法裁處，提醒業者及民眾，配合防疫，避免疫情擴散。



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