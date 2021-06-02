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林右昌稱自購疫苗撕裂社會　柯文哲沉默5秒嘆：是非對錯大家心裡有數

記者蘇晏男／台北報導

針對基隆市長林右昌稱，地方政府和民間企業自己購買疫苗，會造成貧富對立、社會撕裂的發言，台北市長柯文哲2日下午在北市防疫記者會上，先是沉默5秒，接著深深嘆一口氣後表示，「那中央趕快疫苗近來，看我們怎麼解決嘛」，這一題他已經不想討論了，是非對錯大家心裡都有數。

▼政府中央地方民間紛紛搶買疫苗。（示意圖／路透）

▲▼疫苗。（圖／路透）

有關疫苗一事，林右昌5月31日表示，疫苗是國民健康的公共財，疫苗之前人人平等，不論你是鴻海創辦人郭台銘還是路邊的遊民，生命是等價的，每個人施打疫苗的權利都是一樣的！不因貧富貴賤，也不因你是大企業員工還是路邊攤洗碗的，更不因你住在不同縣市而有所差別！

他說，最近有縣市長想要買疫苗給自己的縣市民眾施打，有企業想買疫苗給自己員工，或是買給會員施打。但是，他要呼籲大家，靜下心來冷靜想想，這樣真的是對的嗎？這樣真的是好的嗎？

林右昌表示，他相信大家都是出自善意、善心、善念。但因為中央疫苗不足，大家恐慌，大家急了，希望疫苗趕快進來！不過我們要提醒、也要注意的是，如果這樣做，我們會不會一不小心，反而去製造了貧富的對立？或是我們去製造了縣市間的差異？或是撕裂了社會的和諧？

▼柯文哲。（圖／北市府提供）

▼柯文哲。（圖／北市府提供）

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