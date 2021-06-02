台中推出新生活運動「行動支付零接觸」　減少購物感染風險

▲為減少購物感染風險，台中市政府推出新生活運動「行動支付零接觸」。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，台中市政府2日推出新生活運動「行動支付零接觸」，鼓勵民眾多使用行動支付購物，減少因現金交易與病毒接觸的機會。經濟發展局表示，市府透過專人輔導在地業者申請行動支付、提供建置經費補助，並結合支付業者提供民眾多元優惠，鼓勵民眾多加使用。

經發局表示，自國內新冠肺炎疫情升溫以來，市府積極執行各項防疫措施，感謝民眾配合落實戴口罩、不群聚、不內用、用最少時間一次購足生活物資等防疫措施。但「魔鬼藏在細節裡」，防疫的每個環節都不可忽略，民眾採買時若使用現金交易，病毒就有可能透過紙鈔、銅板一再傳遞，因此市府提出「零接觸購物運動」，鼓勵民眾多使用行動支付，一機搞定付款，也呼籲年輕人協助家中長輩使用，保護家人健康，讓行動支付成為全民運動。

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經發局說明，自全國三級警戒以來，餐飲、市場、超市等餐飲項目禁止內用，一律外帶外送，業者使用行動支付可讓民眾免於現金交易傳播病毒的風險，提升民眾消費意願及信心。為協助業者爭取商機，經發局規劃推出「行動支付倍增計畫」，協助2000家在地店家建置行動支付，且商家享有免申辦費、專任輔導以及手續費1000元優惠，並結合支付業者提供民眾使用行動支付多元優惠回饋，協助店家化疫情危機為零接觸商機。

此次參與行動支付倍增計畫的支付業者包括聯邦商業銀行、國泰世華商業銀行、永豐銀行、土地銀行、LINE Pay、悠遊付、Pi拍錢包、icash Pay、PGTalk、街口支付等業者，將一同為台中行動支付推出優惠回饋。行動支付相關諮詢需求可至台中市政府經濟發展局網站（https://www.economic.taichung.gov.tw ）查詢。

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