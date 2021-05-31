雲林縣跟進！上市場採購依身份證字號尾數單雙分流

▲張麗善31日上午主持雲林縣疫情指揮中心會議，表示呼籲至傳統市場採買民眾運用身分證字號尾數「分流採購」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠狀病毒本土疫情嚴峻，雲林縣長張麗善今(31)日上午主持雲林縣疫情指揮中心會議，表示呼籲至傳統市場採買民眾運用身分證字號尾數「分流採購」，大部分市場星期一公休，依照身分證最末碼，尾數單數的人於星期一、三、五、日採買，尾數雙數的人於星期二、四、六採買。

雲林縣政府指出，雲林縣民雖已主動減少出門，但多數人仍會到傳統市場採買物資，恐成防疫破口，呼籲民眾按身分證字號尾數單數單日雙數雙日，分流採買措施。縣長張麗善說明，雲林縣內外出人潮與車潮雖明顯減少，但傳統市場仍湧入不少買菜及採購雜貨民眾，已明顯造成戶外群聚，為避免成防疫破口，本縣已持續加強宣導市場購物應戴口罩並保持社交距離、勿逗留等措施因應。

縣長張麗善並強調，民眾可以一次買好足夠的量，就不會太頻繁外出，少去多買，買好就走，呼籲大家「互相提醒、共同落實」，兼顧生活與防疫需求。「市場分流運動」將通令各市場管委會強力宣導，鼓勵民眾分流前往市場採買，目前先宣導，並持續要求各市場強化實聯制及進出人員配戴口罩，及加強消毒頻率。



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