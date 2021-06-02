畢業典禮全停　西螺福興宮「太平媽祖獎」如期頒給學子

▲雲林西螺福興宮「太平媽祖獎」禮盒全都經媽祖加持過，獎項豐富，是畢業生最期待的畢業獎品之一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

又到鳳凰花開的畢業季，全國疫情第三級警戒，教育部要求學校畢業典禮停辦。西螺福興宮「太平媽祖獎」禮盒全都經媽祖加持過，獎項豐富，成為畢業生最期待的畢業獎之一，應屆畢業生擔心畢業典禮停辦，將領不到該獎項；西螺福興宮董事長楊文鐘說，不會讓獲獎學子失望，將透過學校如期轉發。

「太平媽祖獎」是雲林縣唯一跨越濁水溪的畢業禮物，是以西螺福興宮太平媽遶境所經鄉鎮，雲、彰兩縣高中職、國中、國小共80所學校，選出300位德才兼備畢業生頒贈，太平媽祖獎禮盒全都經媽祖加持過，禮盒豐富且又是年輕人最愛，成為畢業生最期待的畢業獎之一。

但想獲此獎，除了功課好，也要有一顆善良的心，熱心公益、用愛服務才符合媽祖仁德愛的精神，所以是一項德才兼備的大獎。西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮每年用心準備太平媽祖獎，今年受到疫情影響學校停辦畢業典禮，但媽祖獎是為鼓勵學子努力向學、熱心公益等所設獎項，不會因畢業典禮停辦而暫停頒贈，所有獲獎畢業生都會拿到媽祖獎的禮盒，獎項會委託校方代為轉發。

董事長楊文鐘說，太平媽祖獎除了獎狀，今年還有「超炫快充太平媽祖行動電源」、「媽祖悠遊卡」，太平媽與文昌帝君加持過的「文昌筆」組合及「鵬程萬里獎牌」，悠遊卡儲值300元獎學金，希望畢業生能一直本著助人為快樂的心，學習媽祖慈悲助人的精神，不論走到哪裡，都能延續雲林熱情助人的人情味。

▲太平媽祖獎有「超炫快充太平媽祖行動電源」、「媽祖悠遊卡」儲值300元獎學金、「文昌筆」及「鵬程萬里獎牌」，希望畢業生能一直本著助人為快樂的心，學習媽祖慈悲助人的精神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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