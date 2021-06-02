雲林「借名製造」醫療口罩百萬片　2公司4人被起訴

▲雲檢偵辦違法借名製造醫療口罩案件，查扣大量口罩及7機台，將違法公司4人向法院提起公訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六一家醫療器材工廠經營不善，廠房轉租後逕自將製造器材販賣給未經核准製造之公司生產。今年3月，由檢警組成專案小組會同衛生局人員至肯○公司進行稽查，4月再度前往搜索、查扣工廠承租銘○公司違法製造之口罩及機台等證物。雲檢2日偵查終結，認2公司劉、張等4人所為犯罪嫌疑重大提起公訴。

雲林檢警於今年3月，會同衛生局人員至斗六市肯○公司廠房進行聯合稽查，發現廠房租賃人銘○公司疑有違法製造醫療口罩情形，經向衛生福利部食品藥物管理署函詢確認後，證實銘○公司並未持有生產核可證，隨即前往銘○公司搜索、查扣違法製造之醫療用口罩及機台等證物。

▲雲林檢警出動大批人力前往銘○公司查扣違法製造之醫療口罩101萬7613個。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署調查指出，肯○公司、劉男等人雖有醫療器材口罩的生產核可證，卻因經營不善，明知銘○公司、張男等人並無製造醫療器材的核可證，竟未經核准擅自將製造醫療器材、運送及販賣未給沒有生產核可證的醫療器材公司。肯○公司2020年11月間收取銘○公司新臺幣150萬元後便將斗六市廠房內無塵室2間交予張某等人製造醫療口罩。

▲查雲林檢警出動大批人力前往銘○公司查扣機台時機器還在運作，製造醫療口罩的機台共7台。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署表示，銘○公司承租下廠房後，在去年12月自行向不知情的廠商租借1 對2 醫療口罩機台1台與1 對1 醫療口罩機台6台，再陸續聘用不知情的員工共27人，從2020年12月1日起至2021年3月12日間，在無塵室內製造及分裝醫療口罩，並以肯○公司名義販賣予不知情之通路商。嗣經搜索查扣銘○公司違法製造之醫療口罩101萬7613個及運作中的製造醫療口罩之機台7台。

▲雲林檢警出動大批人力前往銘○公司查扣違法製造之醫療口罩，經清點共有101萬7613個。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察官林柏宇指揮雲林縣警察局、雲林縣警察局斗六分局組成專案小組，偵辦銘○公司張某（69年次、72年次）等人及肯○公司劉某（41年次、63年次）等人涉嫌違反藥事法案件，今偵查終結。

▲雲林檢警出動大批人力前往銘○公司查扣違法製造之醫療口罩，經清點共有101萬7613個。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢方認為被告劉某、張某等4人所為，均係犯藥事法第84條第1項之未經核准擅自製造醫療器材、同條第2項之販賣未經核准製造之醫療器材等罪嫌；被告銘○公司及肯○公司則均因代表人及從業人員執行業務犯藥事法第84條第1項、同條第2項之罪，而犯藥事法第87條之罪嫌；犯罪嫌疑重大，向法院提起公訴。

▲雲林檢警出動大批人力前往銘○公司查扣違法製造之醫療口罩，經清點共有101萬7613個。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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