張亞中「一張便簽」喊捐疫苗　林俊憲酸：寫劇本拜託專業一點

▲孫文學校總校長張亞中赴疾管署遞交捐贈疫苗相關文件。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

孫文學校總校長張亞中日前宣布可取得1000萬劑疫苗，且已前往衛福部疾管署遞交疫苗進口申請書，遭中央流行疫情指揮中心回應，「只收到一個影本，須附原廠證明才可以」。對此，民進黨立委林俊憲2日狠酸，一張便簽就想甩鍋給指揮中心，寫劇本拜託專業一點。

林俊憲表示，為了因應各方捐贈疫苗的熱心，指揮中心開放各民間團體提交資料送審，若通過的話就可以專案輸入，目前已經有多個團體送件，不過其中有一個看起來根本是來鬧事的。

林俊憲指出，國民黨主席參選人張亞中不知道透過什麼統戰管道，宣稱可從中國獲得1000萬劑疫苗，其中500萬劑是德國製BNT，另外500萬劑是中國國藥疫苗。

林俊憲說，先退一步不談進口中國疫苗的爭議，重點還是能不能拿得到，張亞中所謂的疫苗來源竟然是某個中國統戰單位發來的便簽，甚至只送了這張便簽就要指揮中心審查，到底是要審查什麼。

林俊憲認為，這是一套再完美不過的劇本，先從可信度存疑的中國統戰單位要來一張便簽，宣稱自己有疫苗來源，交給指揮中心後，就可以把鍋甩到指揮中心頭上。

林俊憲表示，這1000萬劑疫苗跟空氣一樣，但如果進不來就是指揮中心的責任，如果真發生奇蹟進來了，那又是他的功勞，但審查接洽這些難題都要靠指揮中心完成，對張亞中百利無一害。

林俊憲指出，反觀其他團體目前送審的申請，指揮中心需要的公文資料全部具備，可以馬上開始審查，這才是真正在幫助台灣。張亞中的做法若可行，「那任何人都可以自己印一張紙要指揮中心生出疫苗來，問題是有這麼簡單嗎」。

林俊憲強調，指揮中心現在已經夠忙碌，拜託不要再增加他們的負擔，若真有疫苗來源就提供完整資料，否則就乖乖待在家裡，不要出來亂。

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