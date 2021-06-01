雲縣議員蔡孟真助推微保險　21案理賠606萬助弱勢撐起保護傘

▲雲縣議員蔡孟真長期對弱勢家庭及學同校園活動相當關注。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為照顧弱勢族群，與中國人壽保險、社團法人雲林縣社會福利工作人員協會及縣議員蔡孟真等極力推動微型保險，免費為雲林縣15歲至70歲符合納保規定的低收入戶及中低收入戶投保一年期微型團體傷害保險，保障因意外事故導致「失能」或「身故」時能獲得理賠，享有基本的意外身故及意外失能保障。



雲林縣政府指出，微型保險自2017年開辦至今，每年度符合納保資格逐年遞增約近萬人受惠，截至今年理賠數共21案，理賠金額共計606萬元整，期使弱勢家戶不致因意外事故致失能或死亡時，家庭經濟陷入困境，得有機會獲得基本的傷害意外險之保障，替弱勢家戶建立一層經濟安全的保護罩，為弱勢家戶撐起保護傘。

社會處長林文志表示，為延續照顧低收入戶及中低收入戶，一樣採三方合作辦理微型保險工作，同樣由縣府擔任推廣人，除宣導微型保險及提供符合資格的對象供納保外，今年度由社團法人雲林縣社會福利工作人員協會擔任要保人，關懷弱勢家戶，統一向中國人壽投保。

雲林縣政府社會處說明，將由各鄉(鎮、市)公所協助相關納保及宣導事項，同時，也提醒納保對象，如有理賠情事發生，應於10日內將意外事故及傷害狀況，主動告知戶籍所在地公所。相關微型保險問題，可洽中國人壽彰化縣大華通訊處(04-8382125)、戶籍所在地公所、本府社會處(05-5522655)或社團法人雲林縣社會福利工作人員協會(05-6623488)諮詢。

▲雲林縣議員蔡孟真、中國人壽保險、雲林縣社會福利工作人員協會等極力推動微型保險，免費為雲林縣15歲至70歲符合納保規定的低收入戶及中低收入戶投保團體傷害保險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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