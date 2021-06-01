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張亞中捐1000萬劑疫苗　轟指揮中心「已讀不回」：沒收到公文？

▲國民黨第三場國政願景發表會，參選人張亞中接受會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大政治系教授張亞中。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中表示已獲得500萬劑BNT疫苗，以及500萬劑大陸國藥疫苗，31日上午前往衛福部疾管署，親自遞交疫苗進口申請書。不過，張亞中今（1日）發出聲明砲轟政府已讀不回，「請問衛福部有無收到緊急進口申請書公文？」

張亞中聲明：

1. 請問衛福部有無收到孫文學校總校長張亞中昨天（5月31日）上午所提出的疫苗緊急進口申請書公文？

2.衛福部有無已經安排輔導小組協助張亞中申請疫苗進口？

3. 張亞中認為緊急捐輸與藥商採購程序應有不同。救命如救火，為了爭取時間，只是要政府先原則性接受，將儘快啟動安排疫苗空運來台，這一部分工作不需政府費心，疫苗抵機場後的所有分配處理工作則全權由政府處理。相關疫苗相關文件，亦將於政府原則接受後，同時準備提交，在飛機抵台前，完成全部手續。為爭取時間，請政府做出原則性的指示。

張亞中日前表示，第一批疫苗為上海復星公司代理的BNT疫苗，共500萬劑，另一批500萬劑，世衛組織（WHO）正式已經核定同意緊急授權使用，是由大陸國藥集團中國生物北京公司研發的滅活疫苗。

張亞中指出，完全配合衛福部的要求，願意提供擬捐贈疫苗的單位與原生產藥廠、代理公司的聯絡窗口，由衛福部直接接洽相關疫苗進口所需的各項驗證與簽約程序。

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