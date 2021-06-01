端午節前「密集接種疫苗」　鐘南山：覆蓋率80％可群體免疫

▲廣州緊急宣布民眾離穗管制措施，市民晚間排隊施打疫苗。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸施打疫苗人群超過6億人，何時能達到群體免疫？對此，大陸鐘南山院士強調，「按照疫苗保護率達到70%計算，中國的新冠疫苗覆蓋率需要達到近80%，才有可能形成群體免疫。另外，大陸從端午節前夕，密集安排民眾施打第二波疫苗。

5月以來，大陸多地報告新增本土確診病例或無症狀感染者，促使大批民眾接種新冠疫苗。大陸國家衛健委數據統計，截至5月30日，累計報告接種新冠疫苗63917.2萬劑次，疫苗接種加速大規模推進，5月以來平均每天接種1247萬劑次，是4月份的2.58倍，單日接種最高超過2000萬劑次。

依照疫苗接種速度，鐘南山院士進一步呼籲，「據我所知，在7月初，全國應該達到(覆蓋率)40%，今年年底能夠達到80%。」

▲雲南瑞麗施打疫苗。（圖／CFP）

國家衛健委新聞發言人米鋒昨5月31日表示，進​5月以來，累計報告新增本土確診病例50例，連續18天報告新增本土確診病例或無症狀感染者，涉及多個省份。疫情呈現出傳播速度較快、毒株傳播力強的特徵。目前，已派出工作組，赴廣東處理疫情工作。

另外，這次端午假期比照防疫形期間進行，個別地方政府公告從6月開始集中第二劑次接種，6月9日前應該完成接種第一劑次的新冠疫苗。6月10日至6月30日，將主要針對已經接種過第一劑次的對像人群集中開展第二劑次接種。

對於有特殊需求的人群，比如出國、疫情防控等原因，也可以接種第一劑次疫苗。 7月以後，將繼續全面有序推進第一劑次和第二劑次的接種。

