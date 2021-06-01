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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／疫苗口水戰何時了？紓困首波資金本週入帳！

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情爆發，為了加速紓困，立法院會昨（31日）三讀通過延長「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」到2022年6月，追加4200億至8400億元。法案通過後，行政院預計於6月3日通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。疫情延燒，政府該如何兼顧防疫與經濟？《雲端最前線》1日邀請前立法委員沈富雄以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼新冠肺炎疫情持續延燒,全國三級警戒延長至6月14日,餐廳一率禁止內用,只提供外帶,店家須落實實聯制,許多店家生意一落千丈,甚至有的乾脆暫時停業,紓困,攤商,店家,餐飲業,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲全國三級警戒，許多店家生意受到影響。（圖／記者李毓康攝）

國外疫苗預計6月會陸續到位，7月國產疫苗可望取得緊急授權。行政院政委唐鳳已著手研究相關系統，預計6月中旬推出「疫苗接種預約平台」，方便民眾預約接種疫苗，強化便利性。對此，總統蔡英文31日傍晚也表示，未來將進入大規模施打的階段，為了讓疫苗施打更有效率地進行，從醫院、診所到大型的施打場所都會列入規劃。唐鳳出手，疫苗接種率有望顯著提升？

本土疫情直燒，尤以雙北醫療資源最為緊繃，對此，今（1日）中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，雙北市將由中央直接撥防疫物資至雙北，部分提供兩倍安全存量，請各家醫院注意院所存量。醫療量能吃緊，中央此舉是否能成及時雨？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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