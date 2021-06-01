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台中準備好了！　盧秀燕：已「請求」中央快配發疫苗

▲疫苗議題延燒，台中市長盧秀燕今天又在市政會議上喊話中央快解決疫苗問題。（圖／翻攝市府直播）

▲疫苗議題延燒，台中市長盧秀燕今天又在市政會議上喊話中央快解決疫苗問題。（圖／翻攝市府直播）

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕昨日嗆聲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌「疫苗咧？」、「現在是怎樣？」，盧秀燕1日在市政會議上表示，已經「請求」蔡英文總統盡快配發疫苗，6月讓全民可施打，台中「已經準備好！」，規劃設置66個疫苗快打站，預計一天可以增加2萬市民施打。

台中的1.75萬劑疫苗到昨天已經全部打完，至於新到貨2.7萬劑施打分配狀況，下午市府將在記者會說明。盧秀燕表示，目前暫定快打站地點設在目前沒有上課中的校園，優點是空間寬敞、活動中心有冷氣，讓民眾接種疫苗時能夠舒適些。

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盧秀燕表示，全台中總共有282萬名市民，但配發的疫苗非常少，且照中央規定，十大類施打，第一優先是醫護人員、警消救護等人員，但現在連第一類也不夠打了，重申「台灣如果要解除防疫，一定要施打疫苗」。

盧秀燕也提到，台中市有6成感染確診個案均來自家庭群聚，提醒民眾在家也要防疫、避免聚餐、縣市之間的流動，另外今天菜市場開市，市場也進行分流措施，提醒民眾到傳統市場配合以身分證字號尾數分流，尾數雙號者利用週二、四、六才去，單數週三、五、日去。

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