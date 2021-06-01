蔡英文否認國產疫苗炒股　趙少康：那早弊絕風清…不會人頭運作？

▲趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於國產高端疫苗遭疑炒股，總統蔡英文31日傍晚透過直播發表談話時表示，相關財產申報資料都公開透明，也有做過內部清查，相關政務人員都沒炒股問題，若無證據，不應捕風捉影，抹煞專家努力。對此，中廣董事長趙少康直言，那我國不是早就弊絕風清了？

趙少康31日在臉書對蔡英文提出6項質疑，首先，蔡英文說依法官員都要申報財產，而且已清查，政府無人擁有高端股票，如果有證據會嚴辦，請問蔡英文在這麼短的時間內如何徹查相關立委、官員及其家人、部屬、親近朋友有無擁有高端股票？如果申報財產就能保證立委、官員廉潔，這麼簡單，那我國不是早就弊絕風清了？而且這些立委、官員會跟妳坦白承認嗎？不會用人頭運作嗎？蔡英文應鄭重宣示，自己及家人、部屬、親近朋友絕對沒有高端股票，要求金管會、地檢署、廉政署立刻徹查有無立委、官員涉入？

其次，趙少康指出，蔡英文應要求金管會及檢調系統立刻徹查為何短短2年高端股價能夠在EPS連連負值下，從每股30元狂飆到400多元，市值從3、50億狂增到800多億？就算疾管署購買500萬劑高端疫苗，一劑以500元計算，總共不過25億元，扣掉給台康的代工費用，怎麼能讓市值炒到800多億？其中有無惡意炒作坑殺無辜股民？有無官、商、媒體勾結炒股？

第三、趙少康提到，蔡英文說政府會在經濟部、內政部設立窗口供企業及宗教團體聯繫捐贈疫苗事宜，設立窗口不等於同意核准，光是堅持必須由中央政府代表與國外疫苗廠商簽約，就是存心故意找麻煩。請問妳是真心歡迎郭台銘、佛光會捐疫苗嗎？第四、為什麼郭台銘、張亞中可以取得德國BNT 500萬劑，佛光會可以從美國取得50萬劑嬌生疫苗，蔡英文政府卻爭取不到？

第五、趙少康提到，2009年全球爆發H1N1新流感疫情時，蔡英文要求時任總統的馬英九排除採購法障礙，盡速向國際市場收購克流感藥物，以增加台灣克流感的安全存量，為的是怕國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府必須先行向國際市場採購疫苗，蔡英文當時表示，衛生署應與民眾站在一起，不是與廠商站在一起，幫疫苗品質護航，言猶在耳，蔡英文忘了自己說過的話嗎？請問現在與民眾站在一起，還是與廠商高端站在一起？

最後，對於國產疫苗未解盲就簽約，趙少康認為，疫苗必須做3期人體臨床試驗，第一期主要是測安全性與耐受性，第二期是測疫苗的免疫原性與安全性，第三期才是測有效療性與安全性，現在連二期都還沒解盲，怎麼知道高端疫苗能夠有效防止新冠肺炎的？難道不知道光是安全不是疫苗的主要目的，防疫才是。