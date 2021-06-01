高端疫苗二期受試者現身　曝打2劑後身體狀況：有機率抽到安慰劑

記者陳俊宏／綜合報導

國產疫苗還沒展開第3期臨床試驗，政府已跟高端、聯亞簽約各買500萬劑，引來各方討論。對此，指揮中心強調，對AZ、莫德納疫苗也是在第二或第三期臨床實驗未完成前，即進行預採購。而高端疫苗受試者現身說法，他們表示目前感覺沒有明顯副作用。而對於政府已預採購國產疫苗，有受試者相當支持，但也有人希望可以更謹慎，等進到第三期再供應給民眾。

國產疫苗關鍵是人體試驗情況，高端第一期只有45人，第二期找到3700人。高端疫苗第二期受試者王先生接受《東森新聞》訪問表示，「我只能說我打到這兩次後，我沒有明顯的副作用」，且會有一定機率抽到「安慰劑」（Placebo）。據了解，所謂的安慰劑其實是打「生理食鹽水」。

王先生今年2/2抽血檢查，確定符合資格，可以接受試驗，2/24接種第1劑，經過3/3電話追蹤、3/22門診追蹤，4/7接種第二劑，4/14電話追蹤、4/21門診追蹤、5/5門診追蹤，按照時程計畫，要追蹤到10月初才算完成；至於解盲雖然已經提前，但還是要到7、8月才會有結果。

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▼王先生受訪。（圖／東森新聞）



王先生說，以保護自己家人的立場來說，當然希望試驗越嚴謹越好，當然也不希望打下去即便沒有副作用，卻效力不夠。

而受試者補助費第一次交通費1000元，第二次到第六次交通費2000元外，還有營養費500元。儘管王先生認同國產疫苗自主研發，願意參加受試，但現在還沒有完成三期試驗，政府就進行簽約，讓他覺得太急了

根據高端官網5/12的公告，「誠摯招募65歲以上男女受試者，以研究本疫苗不同劑量在此年齡層的免疫生成性和安全性。本研究將會分成兩個劑量組，每組皆會接種兩劑試驗疫苗，兩劑間隔28天。」

對此，等於間接說明長者人體試驗第二期還沒完成。一名高端疫苗受試者林先生受訪認為，高端也沒說以後不做第三期，只是目前暫時沒做，如果做出來發現二期是有效的，他覺得就不用擔心。

高端執行副總李思賢表示，EUA緊急授權就是先來解決台灣目前公共衛生上危機，那同步當然為了未來疫苗的規劃，一定會去做臨床三期。

▼國產疫苗引發關注，圖為近日醫護人員施打AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

►高端5/31也發布5點聲明：

1、國產疫苗為國內防疫佈局中一環，為滿足國內防疫需求，本公司期待台灣盡快取得不同國內外廠家的合法疫苗，以維護國民生命健康。

2、本公司自2016年起與美國國衛院（NIH）合作研發疫苗，2020年初新冠肺炎疫情爆發，本公司即積極聯繫NIH並簽署授權合約，取得新冠肺炎候選疫苗及相關生物材料，於台灣進行研發及生產。

3、本公司執行中的二期臨床試驗係依食藥署規範執行，資料解盲後，試驗結果將呈交主管機關審查。本公司與疾管署簽訂之預採購合約，在安全性及有效性符合標準並取得主管機關核可後，方得交貨協助台灣防疫。

4、本公司新冠肺炎疫苗二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範之三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

5、本公司一秉疫苗產業是國安產業的初衷，與國內外同業並肩打氣，一齊戮力同心，共同為抗疫努力！