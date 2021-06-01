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高端疫苗二期受試者現身　曝打2劑後身體狀況：有機率抽到安慰劑

記者陳俊宏／綜合報導

國產疫苗還沒展開第3期臨床試驗，政府已跟高端、聯亞簽約各買500萬劑，引來各方討論。對此，指揮中心強調，對AZ、莫德納疫苗也是在第二或第三期臨床實驗未完成前，即進行預採購。而高端疫苗受試者現身說法，他們表示目前感覺沒有明顯副作用。而對於政府已預採購國產疫苗，有受試者相當支持，但也有人希望可以更謹慎，等進到第三期再供應給民眾。

國產疫苗關鍵是人體試驗情況，高端第一期只有45人，第二期找到3700人。高端疫苗第二期受試者王先生接受《東森新聞》訪問表示，「我只能說我打到這兩次後，我沒有明顯的副作用」，且會有一定機率抽到「安慰劑」（Placebo）。據了解，所謂的安慰劑其實是打「生理食鹽水」。

王先生今年2/2抽血檢查，確定符合資格，可以接受試驗，2/24接種第1劑，經過3/3電話追蹤、3/22門診追蹤，4/7接種第二劑，4/14電話追蹤、4/21門診追蹤、5/5門診追蹤，按照時程計畫，要追蹤到10月初才算完成；至於解盲雖然已經提前，但還是要到7、8月才會有結果。

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▼王先生受訪。（圖／東森新聞）

高端疫苗二期受試者現身　曝「打2劑後身體狀況、補助費」。（圖／東森新聞）

王先生說，以保護自己家人的立場來說，當然希望試驗越嚴謹越好，當然也不希望打下去即便沒有副作用，卻效力不夠。

而受試者補助費第一次交通費1000元，第二次到第六次交通費2000元外，還有營養費500元。儘管王先生認同國產疫苗自主研發，願意參加受試，但現在還沒有完成三期試驗，政府就進行簽約，讓他覺得太急了

根據高端官網5/12的公告，「誠摯招募65歲以上男女受試者，以研究本疫苗不同劑量在此年齡層的免疫生成性和安全性。本研究將會分成兩個劑量組，每組皆會接種兩劑試驗疫苗，兩劑間隔28天。」

對此，等於間接說明長者人體試驗第二期還沒完成。一名高端疫苗受試者林先生受訪認為，高端也沒說以後不做第三期，只是目前暫時沒做，如果做出來發現二期是有效的，他覺得就不用擔心。

高端執行副總李思賢表示，EUA緊急授權就是先來解決台灣目前公共衛生上危機，那同步當然為了未來疫苗的規劃，一定會去做臨床三期。

▼國產疫苗引發關注，圖為近日醫護人員施打AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

►高端5/31也發布5點聲明：

1、國產疫苗為國內防疫佈局中一環，為滿足國內防疫需求，本公司期待台灣盡快取得不同國內外廠家的合法疫苗，以維護國民生命健康。

2、本公司自2016年起與美國國衛院（NIH）合作研發疫苗，2020年初新冠肺炎疫情爆發，本公司即積極聯繫NIH並簽署授權合約，取得新冠肺炎候選疫苗及相關生物材料，於台灣進行研發及生產。

3、本公司執行中的二期臨床試驗係依食藥署規範執行，資料解盲後，試驗結果將呈交主管機關審查。本公司與疾管署簽訂之預採購合約，在安全性及有效性符合標準並取得主管機關核可後，方得交貨協助台灣防疫。

4、本公司新冠肺炎疫苗二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範之三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

5、本公司一秉疫苗產業是國安產業的初衷，與國內外同業並肩打氣，一齊戮力同心，共同為抗疫努力！

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