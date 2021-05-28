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郭台銘買BNT疫苗還沒破局！　知情人士曝：就等蔡政府點頭

▲▼前鴻海董事長郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情險峻，鴻海創辦人郭台銘有意透過商業模式，引進由上海復星代理的德國BNT原廠疫苗。身為「郭家軍」的民眾黨立委高虹安證實，郭台銘確實想買500萬到1000萬劑疫苗捐給CDC。一名負責協調的內部人士透露，「由於疫苗來台須經過食藥署檢驗封緘，就等蔡政府點頭」。總統府發言人張惇涵今（28日）表示，相關疫苗採購疫苗過程要回歸指揮中心。

根據一名負責協調的內部人士透露，去年美國總統拜登（Joe Biden）在接種第一劑疫苗後，郭台銘就認為台灣國產疫苗進度太慢，若國內疫情爆發，政府防疫能量不足，因此，他透過企業人脈，聯繫郭廣昌。

該人士透露，郭台銘希望由鴻海公司與自己所投資的永齡基金會各出資一半，購買500萬到1千萬劑上海復星所代理的BNT疫苗，過程中絕對沒有所謂的北京政府阻擋或政治管道介入，從頭到尾都是郭董的商業談判。

不過，由於疫苗抵台後，還須經過食藥署檢驗封緘，「政府的態度很重要，不可能由企業買，還要企業自己負責檢驗（疫苗）、施打」。

針對外界質疑為何台灣不能直接和德國原廠購買，該人士也強調，上海復星集團是德國BNT疫苗在大中華區的總代理，上海復星集團取得代理權但沒有研發權，所以買到的都是德國原廠貨，指揮中心發言人莊人祥也證實上海BNT是德國原廠貨。

另外，高虹安也表示，郭台銘因為想捐贈疫苗，透過人脈找到上海復星集團董事長郭廣昌聯繫採購，過程中也找來民進黨團總召柯建銘，三方討論商業合約，怎麼買、怎麼捐，因為柯建銘是郭台銘的「關公好兄弟」，且民進黨府院黨關係密切，郭深信任柯可以協助協調。

高虹安指出，郭台銘對於消息被新聞揭露非常驚訝，不解消息怎麼會流出，走漏風聲恐不利結果，照理來說應該低調，更沒有所謂北京政府阻擋或政治管道介入，單純在商言商。在不含運費情況下，郭台銘採購疫苗的費用就高達120億元，柯建銘回應媒體說「有政治考量」，但她不知是指哪方面，但郭台銘已經展現心意和行動力，接下來要排除不知哪裡的阻礙？

總統府發言人張惇涵今接受主持人周玉蔻專訪時，被問到郭台銘欲透過鴻海公司及永齡基金會購買BNT疫苗一事，有事先報告總統嗎？他回應，「柯（柯建銘）總召看起來是知道的」；相關疫苗採購疫苗過程要回歸指揮中心，畢竟防疫是國家整體戰略。

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