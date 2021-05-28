傳日本政府6月供給台灣AZ疫苗　陳時中首度回應了

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日表示，台灣向莫德納（Moderna）藥廠採購的疫苗將於28日下午抵台，民進黨立委郭國文昨在臉書透露，「明天日本媒體，會有日本疫苗考慮贈送台灣的相關訊息」。對此，陳時中28日並未否認，僅表示很多管道都在持續進行中。

中央流行疫情指揮中心27日晚間召開記者會，陳時中表示，台灣向莫德納（Moderna）藥廠採購的疫苗將於28日抵台，首批配送15萬劑、效期至11月，最快2週內開放第一線醫事人員等第1類優先接種對象施打。

隨後，郭國文在臉書也說，別擔心，莫德納疫苗已起飛，15萬劑莫德納疫苗已飛向台灣了，下個月還有200萬劑AZ疫苗要來，甚至透露「明天日本媒體，會有日本疫苗考慮贈送台灣的相關訊息」。

今天上午立法院長游錫堃召集朝野協商，研商行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案相關事宜，並邀請陳時中等相關部會首長列席。

台灣民眾黨立委高虹安詢問，郭國文昨天宣稱，日本要進疫苗到台灣，詢問陳時中是否屬實。對此，陳時中並未否認，僅回應「當然有很多的一些管道，我們都持續在進行中」。

對此，日本《產經新聞》28日報導，日本政府考慮提供已採購的部分英國製阿斯特捷利康（AZ）疫苗給台灣，最快6月提供。

報導並指出，AZ在海外接種後極少數有偶發的血栓副作用案例發生，國內已暫緩公開接種，而今後若無法有明確的使用途徑，恐面臨保存期限逾期的窘境。

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