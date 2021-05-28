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日本最快6月給台灣疫苗　日網高喊「報恩」一面倒：舉雙手贊成！

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲日本有意將AZ疫苗提供給台灣，最快6月就能實現。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本《產經新聞》28日獨家報導，受到台灣疫情急速升溫影響，且基於日台雙方在重大災害時的互助關係，日本當局有意提供部分AZ疫苗給台灣。此外，由於日本政府已經確保其他廠牌的疫苗量，因此將不會影響到日本國民的權益。對此，日本網友紛紛表示，「舉雙手贊成」，更呼籲政府一分一秒也不要拖延，一定要全力支援台灣。

事實上，日本日前才剛特許批准施打莫德納與AZ疫苗，不過礙於AZ疫苗在國外發生多起血栓副作用案例，因此暫時不在國內開放施打，然而日本已經與AZ簽訂1年1.2億劑的合約，因此如果沒有安排公眾施打，將面臨疫苗過期的窘境。

根據《產經新聞》引述多名政府、自民黨內部人士消息報導，如今台灣本土疫情持續蔓延，卻無法獲得預期的疫苗量，因此日本政府基於日台互助原則，開始協議提供疫苗給台灣，其中已鎖定AZ疫苗。

日本政府有鑑於與台灣在重大災害時的相互協助，判斷此次也應該向台灣提供緊急支援，把從COVAX取得的疫苗提供給台灣。未來日本當局將會向台灣政府詢問必要的供給量與所需時間進行協調，台灣最快下個月就可以拿到日方提供的AZ疫苗。

報導也提到，台灣在311地震時向日本提供200億日幣的捐款，2020年疫情爆發時也大方捐贈日本200萬片的口罩，強調台日互助的悠久歷史。

對於日本有意提供疫苗給台灣一事，日本網友紛紛支持表示，「應該盡全力支持台灣」、「台灣在日本因地震陷入苦難時提供支援，我們絕對不能忘記，既然日本現在的疫苗足夠，那當然要向台灣提供支援」、「希望一分一秒也不要拖延，儘早支援台灣」、「向友好國家提供的人道支援應該要積極執行」、「舉雙手贊成」、「如果要提供給別人的話，台灣一定要是最優先」等。

▼日本網友反應熱烈，舉雙手贊成。（圖／取自日本雅虎）

▲▼日最快6月給台灣疫苗　日網高喊：舉雙手贊成！。（圖／取自日本雅虎）

▲▼日最快6月給台灣疫苗　日網高喊：舉雙手贊成！。（圖／取自日本雅虎）

▲▼日最快6月給台灣疫苗　日網高喊：舉雙手贊成！。（圖／取自日本雅虎）

▲▼日最快6月給台灣疫苗　日網高喊：舉雙手贊成！。（圖／取自日本雅虎）

▲▼日最快6月給台灣疫苗　日網高喊：舉雙手贊成！。（圖／取自日本雅虎）

▲▼日最快6月給台灣疫苗　日網高喊：舉雙手贊成！。（圖／取自日本雅虎）

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