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日本AZ疫苗未公開接種！南韓不甩副作用疑慮　接種人數暴增2倍

▲▼南韓,新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓27日開放65歲至74歲民眾施打AZ疫苗，圖為先前接種輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本《產經新聞》獨家消息指出，日本政府考慮提供已採購的部分英國製阿斯特捷利康（AZ）疫苗給台灣，但國內卻因血栓疑慮，至今未將AZ疫苗列為公費接種對象。反觀同樣使用AZ疫苗的南韓，27日開放65歲至74歲民眾施打，結果接種人數暴增，整體接種率也從7％飆升到9％，也有民眾反映疫苗根本一劑難求。

根據《NEWS 1》報導，南韓新冠疫苗的接種率從7日開始穩定維持在7％左右，但隨著開放65歲至74歲民眾施打AZ疫苗，整體接種率有望超過10％。根據統計，南韓27日共有56萬人接種AZ疫苗，還有8萬人施打輝瑞疫苗，這也突破4月30日共30萬人接種的最高紀錄，甚至超過兩倍，整體接種率也從7％飆升到9％。

除此之外，28日預約接種AZ疫苗的人數達40萬人，如果再加上其餘預約輝瑞疫苗的人數，南韓施打第一劑疫苗的人數有望超過500萬人。

南韓為了鼓勵全民接種，政府與國內最大搜尋引擎Naver與通訊軟體Kakao Talk合作推出「疫苗地圖」，在電腦網站、或是打開手機即能搜尋住家附近醫療院所疫苗存量，進行預約施打。當剩餘疫苗顯示為3劑以下時，地圖上就會以紅燈標示，剩餘4至6劑為黃燈，剩餘7劑以上則為綠燈。

但上路首日就出現問題，首爾全境的醫療院所皆顯示剩餘0劑，而京畿道也1劑難求。居住在慶尚北道浦項市的39歲A某表示，「原本還以為民眾皆對疫苗抱持不安的態度，所以我想剩餘疫苗應該會很好找，沒想到一搜尋後才發現所剩無幾。」

一名在大邱市就值得34歲金姓民眾表示，「大部分持有剩餘疫苗皆顯示為0，偶然之間我發現某醫療院所顯示剩餘10劑，正當我在考慮究竟是否即時申請預約施打，再度打開手機一看時，卻發現剩餘疫苗已消失不見。」

目前南韓依據年齡層、職業族群開放施打AZ、輝瑞疫苗。根據南韓疾病管理廳統計，截至27日0時為止，共有403萬744人完成1劑疫苗施打、201萬2919人完成2劑疫苗施打。

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