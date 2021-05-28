要打3針！　陸新冠重組蛋白疫苗各地陸續開打

▲新冠重組蛋白疫苗（CHO細胞）需施打三針。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸第四款獲批緊急使用的新冠疫苗昨（27）日在北京開始施打，這款新冠重組蛋白疫苗接種者需施打3針，於6個月內完成接種程序。重組蛋白疫苗自3月起在大陸各地開始施打後，北京也完成第一批生產下線，提供民眾開始接種。

▲由大陸中科院微生物研究所和智飛龍科馬聯合研發的新冠重組蛋白疫苗。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，該疫苗生產採用工程化細胞（CHO）生產重組蛋白，不需要高等級生物安全實驗室生產車間，生產工藝較穩定，可以快速實現國內外大規模產業化生產，並大幅降低疫苗生產成本，存儲和運輸便捷。

大陸中科院微生物研究所表示，該疫苗3月10日在國內獲批緊急使用，陸續在安徽、浙江、江蘇、山東、貴州、湖北、河南等地投入注射。

中國科學院微生物研究所指出，新冠重組蛋白疫苗技術原理和已經運用很成熟的B肝疫苗類似。它是採用DNA重組技術，由重組CHO細胞表達的新型冠狀病毒刺突糖蛋白受體結合區NCP-RBD蛋白，經過純化加入氫氧化鋁佐劑製成混懸型注射液。接種後，可刺激機體產生抗新型冠狀病毒的免疫力。

數據顯示，新冠重組蛋白疫苗在18-59歲成年人中開展的Ⅱ期臨床試驗顯示，受試者接種2劑後，中和抗體陽轉率達83%，受試者接種3劑後，中和抗體陽轉率達97%。接種後無嚴重不良反應發生，符合亞單位疫苗不良反應小的特點，且產生的中和抗體水平與目前國際上重組蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相當，達到國際先進水平。在60歲及以上老年人中開展的Ⅰ期試驗顯示，受試者接種3劑後，中和抗體陽轉率達95%；未發生與疫苗相關的嚴重不良反應。