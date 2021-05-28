　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

要打3針！　陸新冠重組蛋白疫苗各地陸續開打

▲新冠重組蛋白疫苗（CHO細胞）需施打三針。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲新冠重組蛋白疫苗（CHO細胞）需施打三針。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸第四款獲批緊急使用的新冠疫苗昨（27）日在北京開始施打，這款新冠重組蛋白疫苗接種者需施打3針，於6個月內完成接種程序。重組蛋白疫苗自3月起在大陸各地開始施打後，北京也完成第一批生產下線，提供民眾開始接種。

▲由大陸中科院微生物研究所和智飛龍科馬聯合研發的新冠重組蛋白疫苗。（圖／CFP）

▲由大陸中科院微生物研究所和智飛龍科馬聯合研發的新冠重組蛋白疫苗。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，該疫苗生產採用工程化細胞（CHO）生產重組蛋白，不需要高等級生物安全實驗室生產車間，生產工藝較穩定，可以快速實現國內外大規模產業化生產，並大幅降低疫苗生產成本，存儲和運輸便捷。

大陸中科院微生物研究所表示，該疫苗3月10日在國內獲批緊急使用，陸續在安徽、浙江、江蘇、山東、貴州、湖北、河南等地投入注射。

中國科學院微生物研究所指出，新冠重組蛋白疫苗技術原理和已經運用很成熟的B肝疫苗類似。它是採用DNA重組技術，由重組CHO細胞表達的新型冠狀病毒刺突糖蛋白受體結合區NCP-RBD蛋白，經過純化加入氫氧化鋁佐劑製成混懸型注射液。接種後，可刺激機體產生抗新型冠狀病毒的免疫力。

數據顯示，新冠重組蛋白疫苗在18-59歲成年人中開展的Ⅱ期臨床試驗顯示，受試者接種2劑後，中和抗體陽轉率達83%，受試者接種3劑後，中和抗體陽轉率達97%。接種後無嚴重不良反應發生，符合亞單位疫苗不良反應小的特點，且產生的中和抗體水平與目前國際上重組蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相當，達到國際先進水平。在60歲及以上老年人中開展的Ⅰ期試驗顯示，受試者接種3劑後，中和抗體陽轉率達95%；未發生與疫苗相關的嚴重不良反應。

ET快訊
快訊／士林分局1警員確診！同層30人急赴醫院篩檢
私幼家長注意！教育部：6月活動費、午餐費先不收
快訊／又有郵差染疫！內湖「陰轉陽」確診+1、三重快篩陽
快訊／基隆5足跡曝！海大生超商、廟口用餐　夫妻8大市場擺攤
快訊／紓困超即時！蘇貞昌裁示：去年申請合格者「免填資料直接入
快訊／高雄34歲男「戴口罩跑步」！下秒踉蹌暈倒　當場失去生命
快訊／家有國小以下孩童每人領1萬　估250萬人受惠
快訊／基隆確診攤商夫妻足跡！橫跨「台北、新北、宜蘭」市場擺攤
柯文哲下令「快篩陽性視同PCR確診」　加速檢驗匡列者
傳日本政府將給台灣AZ疫苗　陳時中首度回應了
戶外抽菸「口罩開縫或戳洞」都違法　最高罰1.5萬
日本將給台灣疫苗　日網一面倒高喊「報恩」：舉雙手贊成！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黎智英認「組織非法集及遊行」加判14個月　刑期合併已達20個月

最強牧羊人馬拉松救6人爆紅　朱可銘婉拒簽約直播：放羊更踏實

高空作業遇恐怖強風！　2工人死命抓繩子「空中不斷打轉」撞牆

要打3針！　陸新冠重組蛋白疫苗各地陸續開打

日歐盟峰會力挺「台海和平重要性」　中方：是內政不容干涉

黎智英今判刑！　已認罪「組織非法遊行」...資產轉移全落空

偵察兵吹箭「可殺敵於無形」　網友：解放軍也要抓出逃的老虎？

爸媽揪女兒亂倫！毀三觀139張照片外流　對話再爆「換妻群」

解疫苗荒！大陸台企聯出面　盼捐「世衛認可疫苗」回台灣

陸國防部再批台美軍售：分裂國家行徑必定失敗

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

陳芳語揪林利豪甜唱西洋情歌❤　連飆《Shallow》《Listen》高音炸裂...狗嚇到

黎智英認「組織非法集及遊行」加判14個月　刑期合併已達20個月

最強牧羊人馬拉松救6人爆紅　朱可銘婉拒簽約直播：放羊更踏實

高空作業遇恐怖強風！　2工人死命抓繩子「空中不斷打轉」撞牆

要打3針！　陸新冠重組蛋白疫苗各地陸續開打

日歐盟峰會力挺「台海和平重要性」　中方：是內政不容干涉

黎智英今判刑！　已認罪「組織非法遊行」...資產轉移全落空

偵察兵吹箭「可殺敵於無形」　網友：解放軍也要抓出逃的老虎？

爸媽揪女兒亂倫！毀三觀139張照片外流　對話再爆「換妻群」

解疫苗荒！大陸台企聯出面　盼捐「世衛認可疫苗」回台灣

陸國防部再批台美軍售：分裂國家行徑必定失敗

改善畜舍及排水設施異味減　「密閉式發酵系統」打造環保循環經濟

高雄才爆麻將群聚染疫...他照揪3友湊桌開打！見警竟嗆：我找議員

黎智英認「組織非法集及遊行」加判14個月　刑期合併已達20個月

28年大樓好身價！5年增值千萬　投資客讚：買房就是要買這種的

防疫品+1！民眾瘋買護目鏡　賣場銷量狂飆100%：下周貨量才穩定

幼兒園發防疫作業！兒子撕貼畫1hr才完成　網見「毛毛誘惑」懂了

內科廠辦需求強　前5月交易規模超車2020年

直擊阿伯拿手機拍QR Code「只做半套」　萬人秒暈：出事了

私幼家長注意！教育部宣布：6月活動費、材料費、午餐費先不收

訓犬中心「空調壞掉」8狗死亡　工作人員外出4小時見慘狀急灑水

大陸熱門新聞

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

大陸台企聯　盼捐世衛認可疫苗回台

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

黎智英認罪「組織非法遊行」

偵察兵「可殺敵於無形」 網友：解放軍也要抓出逃的老虎？

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

高空作業遇到強風　2工人被吹到撞牆

要打3針！ 陸新冠重組蛋白疫苗各地陸續開打

中國介入BNT　國台辦反駁蔡英文

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

國台辦問台灣「疫苗要還不要」 陸網友「挺台」：快跟美國買

頭卡防護欄　5歲童懸在4樓窗外

走失童向警描述：媽媽像翼龍一樣美

更多熱門

相關新聞

台南警消1300劑疫苗開打　玉井、永康2分局搶頭香

台南警消1300劑疫苗開打　玉井、永康2分局搶頭香

國內疫情日益險峻，台南市長黃偉哲關心警消人員在防疫高風險環境之下的安全，特別撥發1300劑疫苗，市警局1000劑、消防局300劑，從27日下午開始施打，玉井分局27日下午，永康分局28日上午第一線警察施打新冠疫苗，用實際行動全力維護員警健康安全。

南韓不甩AZ疫苗副作用　接種人數暴增2倍

南韓不甩AZ疫苗副作用　接種人數暴增2倍

日本6月給台灣AZ疫苗　外交部回應了

日本6月給台灣AZ疫苗　外交部回應了

莫德納疫苗今抵台！拚一周完成封緘開打

莫德納疫苗今抵台！拚一周完成封緘開打

陳宗彥曝「確診者足跡公開原則」！

陳宗彥曝「確診者足跡公開原則」！

關鍵字：

新冠疫苗大陸戰疫重組蛋白疫苗

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

有感紓困！蘇貞昌研擬發「家庭防疫補貼」

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

跟總統開會　陳時中「偷偷脫鞋」被抓包

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲演練四級警戒兵推

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

婦發燒6天被醫師請回　兒看APP才知確診

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

高雄小港員警疑似確診！分局連夜急清消

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面