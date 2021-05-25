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林瑋豐讓網軍現形　國民黨團成立「打假中心」：把蟑螂們全抓出來

▲▼國民黨團召開「中央防疫一團亂 綠營寫手來反串 蔡英文、王定宇 踹共！道歉！」記者會 李德維 鄭麗文 費鴻泰 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「中央防疫一團亂 綠營寫手來反串 蔡英文、王定宇 踹共！道歉！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

親綠寫手林瑋豐指控PTT八卦板協助大陸打認知作戰，甚至抹黑「衛福部疾管家」，經追查發現整起事件竟是由林瑋豐一手操作，連前綠委郭正亮也痛斥「蟑螂窩」，對此，國民黨團25日召開記者會，費鴻泰宣布即刻起成立「打假中心」，要把這些網軍「蟑螂們」全部抓出來。

民進黨立委王定宇、林瑋豐、焦糖哥哥陳嘉行等人昨天都發文指控，中國採取「認知作戰」滲透PTT偽造疾管署「疾管家」對話。沒想到，PTT鄉民不甘被污衊，追查帳號發現，整起事件竟是林瑋豐一手操作，引發軒然大波。

國民黨團總召費鴻泰25日痛批，前立委郭正亮說林瑋豐這群網軍就是「蟑螂窩」，但這一大群暗黑網軍生態鏈的「蟑螂王」就是蔡英文。而疫情指揮中心副指揮官陳宗彥已經向刑事局提告刪除疾管家的言論，國民黨團要求，一定要辦下去，不能看到民進黨就轉彎。此外，國民黨團宣布即刻起成立「打假中心」，呼籲黨籍立委及全民一起打假把這些蟑螂全部抓出來。

「民進黨長年使用的網軍套路完全現形！」鄭麗文痛批，防疫一團亂，執政黨只靠網軍、大內宣，無法打倒病毒，只想洗腦台灣民眾、攻擊政敵，在這個疫情嚴峻的時刻，民進黨立委們一致的目標卻是打擊網路上對政府不利的言論，甚至不惜自己反串，簡直卑劣、無恥！要求蔡英文、王定宇立刻道歉。

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