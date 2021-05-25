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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林瑋豐自導自演認知作戰　江啟臣批蔡英文：黑道、網軍治國

▲▼江啟臣談林瑋豐。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲國民黨批民進黨綠色認知作戰，槍口正對台灣人民。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣，下同）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇指控，中國網軍對台灣進行認知作戰，結果PTT上散布消息的人就是親綠寫手林瑋豐，而林瑋豐的妻子正是民進黨網路社群中心副主任楊敏。民進黨25日反擊，林瑋豐並非黨工，國民黨把網友言論連結到民進黨、蔡英文是政治操作。對此，國民黨主席江啟臣痛批「蔡總統，黑道、網軍或許有助你治黨，但絕不能治國。蔡總統，黑道、網軍不是防疫的超前部署，取得疫苗才是執政者的為所當為。」

▲▼江啟臣談林瑋豐。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

江啟臣表示，中華民國憲法開宗明義就闡明「保障民權、奠定社會安寧」的制定精神，然而執政黨反其道而行，成為侵犯民權、擾亂社會安寧的帶頭者，林瑋豐在臉書上質疑PTT八卦版受到認知作戰，王定宇引用該貼文，要求相關單位嚴查，表示要用國安法罰1億，蔡英文也在臉書上說不要被假訊息鼓吹移除疾管家，影響台灣防疫，諷刺的是，林瑋豐PTT帳號「bj26bj」，批評衛福部長陳時中及台灣防疫，甚至大力吹捧中共，再轉戰其他臉書說PTT受到中共滲透，自己縱火、自己滅火。

▲▼江啟臣談林瑋豐。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

江啟臣指出，民進黨是當前執政黨，在疫情如此嚴峻的此刻，全民積極配合防疫，卻有民進黨人士用匿名、反串的方式，製造恐慌言論，再由民進黨公職人員大肆宣傳認知作戰，是為了誰的認知？又是誰在作戰？打擊的對象又是誰？過去民進黨用1450網軍帶風向劣跡斑斑，他也在立院提案修預算法來遏制網軍治國的行為，如今網軍升級成「做賊的是民進黨、抓賊的也是民進黨」，難道這就是民進黨防疫的超前部署嗎？

▲▼江啟臣談林瑋豐。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

江啟臣提到，國民黨已宣布，從今天開始將結合黨團及民意代表成立「打假訊息反認知作戰中心」，未來當發現有類似假訊息時，會立刻向社會大眾公布，同時也將向相關單位進行告發，讓這類混亂社會秩序、破壞台灣團結的作法無所遁形，今天台灣民意基金會最新的民調顯示，有快6成的人受到5月疫情危機影響日常生活與工作收入、8成多擔心家人感染新冠肺炎，過半的人認為這次疫情危機是人禍。

▲▼江啟臣談林瑋豐。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

江啟臣批評，蔡英文身兼主席，黨政權力一把抓，不做正事，反是「用政府角色鼓吹打假，用政黨角色造假」，費盡心思，為自己的執政成績擦脂抹粉，黑道、網軍已成民進黨政府執政最鮮明的印象，人民希望執政黨、蔡英文解決的是缺水、缺電、缺疫苗、生活受到影響的問題，擦脂抹粉的工作還要耽誤台灣前途多久？

▲▼江啟臣談林瑋豐。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

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關鍵字：

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