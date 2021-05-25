「林瑋豐沒鼓吹刪除疾管家帳號」　民進黨：國民黨扯蔡英文更荒謬

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨25日舉行記者會，把網友林瑋豐牽扯到兼任民進黨主席的總統蔡英文，民進黨發言人顏若芳表示，林瑋豐不是民進黨黨工，也不受僱於黨部，把網友言論連結到民進黨、蔡英文更是荒謬與模糊焦點。

顏若芳表示，在19日就有人發現LINE上有出現好幾個假冒「疾管家」的帳號，刻意混淆官方帳號，經過檢舉刪除後，近日接續在PTT論壇上有人開始在鼓吹刪除「疾管家」帳號的情形，這樣連續的行徑，才是當前行政部門應該去了解並且宣導的重點。

顏若芳說，林瑋豐在臉書發文，是基於發現網路論壇上有人鼓吹刪除「疾管家」而提出提醒，並非他去號召刪除「疾管家」。

針對林瑋豐在網路上的言行，顏若芳表示，台灣是民主法治國家，人人享有言論自由的同時，同樣也要負起法律責任。他不是民進黨黨工，更不是受僱於民進黨，國民黨動輒把個別網友言論連結到民進黨與蔡英文更是荒謬與模糊焦點，不但無助於釐清事實，更是見獵心喜的政治操作。

另外，國民黨也拿林瑋豐的婚紗照作文章，稱蔡英文有祝賀一事。顏若芳表示，指控蔡英文與他們夫妻交情匪淺，更是烏龍爆料。她表示，經查證，林瑋豐是於2015年結婚，國民黨拿來當證據的結婚圖卡框照片，是蔡英文總統於2019年初選期間，設計給所有網友可以自行製作的同框照，網路上有數千張這種照片，相關新聞報導也可佐證。

顏若芳說，國民黨在完全不查證的情況下，用這樣移花接木的方式造謠指控，每一件事情都無限上綱到民進黨、上綱到蔡英文，顯然就是政治操作，民進黨對於國民黨烏龍爆料表示譴責，要求國民黨立刻澄清道歉。