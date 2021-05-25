抓到了！泰籍移工臉書鬼扯「夜店5染疫」假訊息　理由也很瞎

▲泰國籍移工巴西（譯音）最近在臉書散播疫情假訊息，中壢警分局通知到案後依法函送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局最近在臉書巡邏時發現泰文訊息，經翻譯後是「在內壢的男泰籍勞工去漫拔玩被傳染新冠肺炎共五人」，經通知發文者巴西（譯音）到案說明時，坦承是其上傳，因不知好友聯繫方式，所以撰文上傳臉書提醒泰籍好友留意；警方查證屬實後，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局指出，5月17日接獲報案，轄區中正路一家以外籍人士為主的「漫拔」（譯音）夜店，有移工以「做好事是為什麼」（泰文翻譯中文）暱稱在臉書上傳「在內壢的男泰籍勞工去漫拔玩被傳染新冠肺炎共五人」等訊息，因正值防疫期間，全國已提升三級警戒，警方立即透過翻譯將這份泰文翻譯成中文，24日通知發文者24歲的泰籍移工巴西（譯音）到案說明。

▲泰國籍移工巴西（譯音）最近在臉書散播「在內壢的男泰勞去漫拔玩被傳染新冠肺炎共五人」，警方依法函送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

泰籍移工巴西（譯音）到案時坦承臉書內容是他上傳，主要是為好友PO出，但因不知好友姓名與聯繫方式，基於出自擔心才在臉書社群軟體貼文，還辯稱內容並未提及新冠肺炎、冠狀病毒等關鍵字眼。

警方告知，目前正值全國三級防疫期間，依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或罰鍰新台幣300萬元罰金；泰籍移工已違反在網路上流傳確診病例等相關假訊息，足以造成民眾對疫情誤解與恐慌，警方偵訊後依規定函送桃園地檢署偵辦。

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