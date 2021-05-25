　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓到了！泰籍移工臉書鬼扯「夜店5染疫」假訊息　理由也很瞎

▲泰國籍移工巴西（譯音）最近在臉書散播疫情假訊息，中壢警分局通知到案後依法函送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲泰國籍移工巴西（譯音）最近在臉書散播疫情假訊息，中壢警分局通知到案後依法函送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局最近在臉書巡邏時發現泰文訊息，經翻譯後是「在內壢的男泰籍勞工去漫拔玩被傳染新冠肺炎共五人」，經通知發文者巴西（譯音）到案說明時，坦承是其上傳，因不知好友聯繫方式，所以撰文上傳臉書提醒泰籍好友留意；警方查證屬實後，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局指出，5月17日接獲報案，轄區中正路一家以外籍人士為主的「漫拔」（譯音）夜店，有移工以「做好事是為什麼」（泰文翻譯中文）暱稱在臉書上傳「在內壢的男泰籍勞工去漫拔玩被傳染新冠肺炎共五人」等訊息，因正值防疫期間，全國已提升三級警戒，警方立即透過翻譯將這份泰文翻譯成中文，24日通知發文者24歲的泰籍移工巴西（譯音）到案說明。

▲泰國籍移工巴西（譯音）最近在臉書散播「在內壢的男泰勞去漫拔玩被傳染新冠肺炎共五人」，警方依法函送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲泰國籍移工巴西（譯音）最近在臉書散播「在內壢的男泰勞去漫拔玩被傳染新冠肺炎共五人」，警方依法函送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

泰籍移工巴西（譯音）到案時坦承臉書內容是他上傳，主要是為好友PO出，但因不知好友姓名與聯繫方式，基於出自擔心才在臉書社群軟體貼文，還辯稱內容並未提及新冠肺炎、冠狀病毒等關鍵字眼。

警方告知，目前正值全國三級防疫期間，依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或罰鍰新台幣300萬元罰金；泰籍移工已違反在網路上流傳確診病例等相關假訊息，足以造成民眾對疫情誤解與恐慌，警方偵訊後依規定函送桃園地檢署偵辦。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►疫情仍在高峰期未見趨緩　鄭文燦：支持中央延長管制2週

►石門水庫蓄水量回到10趴　水情仍吃緊！網：大雨一直下不要停

►桃園工人鷹架施工嫌熱脫口罩！路人秒檢舉　警函送裁罰

ET快訊
快訊／確定退出5搶1！　中職遞交放棄組隊函文
快訊／侯友宜：三重、新店10里明啟動強化三級警戒
台南+10兩大群聚傳染！　他1傳7「連看診醫師也中」
快訊／侯友宜再喊話中央：如果未趨緩「該停班」
快訊／新北最新足跡曝：3間家樂福、土城大潤發
快訊／新北增新店、永和熱區！　154例分佈區域曝光
LIVE／新北今增154例三級再延長　侯友宜最新說明
快訊／新北喊「做停班準備」　柯文哲回應了
全聯開出發票特別獎！　買雞蛋就中千萬
快訊／「疫情沒有緩解！」　柯文哲曝「最困難問題」
快訊／停課到614　柯文哲：視疫情發展「會再延長」
台東+2都與北部有關！足跡驚現關鍵字　參加喜宴、搭太魯閣號
快訊／北市公布12區確診　柯文哲警告：沒足跡「也不保證安全」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警友總會理事長郭台強奧援　警員因公確診發5萬慰問金

雪乳學生妹LINE援交「我打2劑疫苗囉」　老司機秒噴笑：不要騙屬鼠

竹縣確診女和家人開車到花蓮！　「住民宿3天」匡列15名接觸者

抓到了！泰籍移工臉書鬼扯「夜店5染疫」假訊息　理由也很瞎

惡劣！不戴口罩用「毛巾遮口鼻」　北市男罵警「X」下場曝

母逼跑步不准吃　15歲少女缺父愛移情餐廳老闆...慘遭摸遍提告

網購大陸真空包裝鴨翅雞脖闖關　老饕姐緩起訴代價曝

高雄爸狠砸210萬幫兒「買官」　友人唬爛啦！想進中鋼夢碎

新北刑大隊員「快篩」陽性　辦公廳舍全面清消！改採分流異地辦公

西門町派出所關閉14天！1警確診後又1快篩陽性　59同事全居家隔離

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

警友總會理事長郭台強奧援　警員因公確診發5萬慰問金

雪乳學生妹LINE援交「我打2劑疫苗囉」　老司機秒噴笑：不要騙屬鼠

竹縣確診女和家人開車到花蓮！　「住民宿3天」匡列15名接觸者

抓到了！泰籍移工臉書鬼扯「夜店5染疫」假訊息　理由也很瞎

惡劣！不戴口罩用「毛巾遮口鼻」　北市男罵警「X」下場曝

母逼跑步不准吃　15歲少女缺父愛移情餐廳老闆...慘遭摸遍提告

網購大陸真空包裝鴨翅雞脖闖關　老饕姐緩起訴代價曝

高雄爸狠砸210萬幫兒「買官」　友人唬爛啦！想進中鋼夢碎

新北刑大隊員「快篩」陽性　辦公廳舍全面清消！改採分流異地辦公

西門町派出所關閉14天！1警確診後又1快篩陽性　59同事全居家隔離

全球2021確診數「超越2020年」　美媒點名台灣：確診數破紀錄增長

疫情被迫停業！房東太太「房租霸氣打5折」　美睫師：痛哭流涕

退出5搶1！中職遞交放棄組隊函文　蔡其昌：球員健康安全優先

42年來首次！謝長廷邀美國大使到官邸餐敘　日本政要也與會

林瑋豐被揪自導自演帶風向！陳其邁：散布假訊息就依法處理

2天內募到2640萬元！柯文哲開「防疫捐款帳戶」　補助一線醫療人員

屏東新增4確診都是親友傳染　足跡：萬華、屈臣氏、全聯

快訊／新北757人送到北中南檢疫所　侯友宜：啟動「一人一社工」關懷

快訊／侯友宜：三重、新店10里明啟動強化三級警戒

時代力量批執政黨「認知作戰」：台灣抗疫苦哈哈　網軍反串笑嘻嘻

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

社會熱門新聞

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

瑞豐夜市「二公主」驚遭多次猥褻　闆娘字條求饒

昏迷第35天！柔道童母對醫院下封口令

即／潑蟑討債遇警餐敘　4男1女下場曝

獨／勤指中心主任、工友也確診　文山一分局3人染疫

快訊／國3北二高「7車連撞」4傷！1人無生命跡象

陳進興「闖紅燈」性侵護理師　他堅持採驗加一條死罪

正宮破門闖入抓猴　他從5樓陽台墜落亡

汐止居家隔離2婦陳屍家中　一人丈夫日前才死亡

老婆4度爽戰小王！「小巷車內狂晃」人夫綠爆

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

台北三寶女大迴轉　男騎士慘撞「血濺白車」

西門町派出所關閉14天！　1警確診後又1快篩陽性

快訊／萬華確診老翁住檢疫所　僅4天竟猝死　

更多熱門

相關新聞

本島最後淨土台東破功增2例　1參加喜宴後出現症狀

本島最後淨土台東破功增2例　1參加喜宴後出現症狀

新冠肺炎疫情延燒，台灣本島剩下台東縣沒出現本上病例，雖然台東縣府推出多項管制措施力抗疫情，民眾也相當配合、幾乎口罩不離身，但在25日仍宣告破功，台東新增0本土病例，台灣本島全都淪陷。

全國各森林育樂場域「持續暫停開放至6／14」

全國各森林育樂場域「持續暫停開放至6／14」

快訊／富邦人壽再1名確診！　新莊業務員因同住親屬染疫

快訊／富邦人壽再1名確診！　新莊業務員因同住親屬染疫

快訊／柯文哲：畢業典禮線上舉辦

快訊／柯文哲：畢業典禮線上舉辦

關鍵字：

新冠肺炎台灣疫情泰籍移工假訊息新冠網路闢謠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陸綜下令「禁選秀」周杰倫導師爆沒了

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面