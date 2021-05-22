快訊／高科大2師生確診！校方決議：遠距教學「延長至學期末」

▲高雄科技大學楠梓校區。（圖／高科大提供）

記者許宥孺／高雄報導

高科大21傍晚召開疫情因應會議，考量師生健康，且具學期結束僅剩5周，決定持續進行校園降載，遠距教學將延長至學期末。

高科大表示，目前全國防疫警戒升為三級、且連日確診人數仍無下降跡象，考量師生健康與校園安全，且距離學期結束僅剩五週，與其在實體教學與遠距教學間交替切換，不僅徒增師生之困擾且易造成學習上之不穩定，因此決定延長分量上班與遠距授課的時程至6月27日。

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▲高雄科技大學建工校區。（圖／高科大提供）

高科大指出，高科大師生人數十分龐大，跨校區選修的人數多，若重新啟動實體授課，事實上有違教育部呼籲避免學生移動的防疫策略。

副校長俞克維表示，21日傍晚，校長召開疫情因應會議，對於延長遠距授課、延長分流異地辦公的決定，都是基於這二天相關單位所遭遇的問題回報、探討之後，在已擬出解決方案的前提下，做出的決定。特別是昨日確診人數再次突破300人，校方無法確定疫情何時會趨緩，考量諸多因素決定延長。

指揮中心19日公布高雄本土確診個案，其中有2例分別為高科大建工校區兼課老師以及楠梓校區女學生，因與確診者有接觸，且有北部旅遊史，2人都是在17日出現症狀，採檢結果陽性，收治於隔離病房。

▲高科大楠梓校區確診女學生足跡史。（圖／高雄衛生局提供）

▲▼高科大建工校區兼課老師確診。（圖／高雄市衛生局提供）

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