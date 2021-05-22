不甩三級警戒！苗栗民宅6人群聚打牌　警一次全逮「罰緩6萬起跳」

▲疫情期間6人在民宅內群聚，大玩象棋賭博。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

新冠肺炎疫情不斷蔓延，全台進入三級警戒，嚴禁室內5人以上、室外10人以上聚會，不料苗栗警方昨（21日）接獲民眾通報，一處民宅內竟有6人群聚、大玩象棋賭博，，警方當即入內喝令「通通不准動」，後續由衛生局依傳染病防治法裁罰，依法可開出6萬元至30萬元罰鍰。

苗栗警方指出，21日下午3時35分前往苗栗市安巧公園宣導防疫規定，一旁民眾即向現場員警檢舉，鄰近一處民宅內有人違反防疫規定，在疫情爆發期間群聚打牌賭博；警方依言前往現場查看，發現該處民宅大門未掩，從外頭就可清楚見內室內多人群聚，當即入內喝令，並依法開罰。

警方初步調查，當時屋內共有6人，牌桌上李女等4人正在玩麻將賭博，而羅姓屋主、徐姓男子則在旁觀看，由於6人行為已經明確違反傳染病防治法，警方蒐證後交由衛生局依法開出6萬至30萬元罰鍰；另李女等4人賭博一事，則依違反社會秩序維護法偵辦。

苗栗警方提醒，目前全國進入第三級疫情警戒，中央流行疫情指揮中心已公告5月19日至28日各項管制措施，包括民眾外出時必須全程佩戴口罩、室內及室外管制集會人數規定等，苗栗警察分局分局長楊贊鈞提醒鄉親，疫情期間避免出入人多擁擠或傳播高風險場域，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，確實遵守室內與室外集會人數管制規定，保護自己也是保護他人，籲請鄉親共同落實防疫工作，維護安全的社區生活。

▼民宅大門未掩，警方從外就可看到屋內有人群聚賭博。（圖／記者黃孟珍翻攝）