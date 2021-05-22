　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今日疫情／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性！南亞科1員工確診

▲快篩示意圖，與本文無關。（圖／記者宋良義攝）

▲快篩示意圖，與本文無關。（圖／記者宋良義攝）

生活中心／綜合報導

本土疫情大爆發！許多縣市紛紛公佈該縣市確診者足跡與疫調，希望能有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，而《ETtoday新聞雲》整理出全台最新確診消息，方便民眾更快速掌握疫情資訊。

北部

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性　緊急隔離

北市消防局21日針對執行防疫專案隊員與萬華地區消防分隊隊員進行新冠肺炎（COVID-19）快篩，結果發現有多名消防隊員呈陽性，除了先行隔離，也將進一步PCR核酸檢測確認是否有感染。

又傳疫情！南亞科一員工確診新冠肺炎

南亞科技公司今(21)日表示有一名員工確診COVID-19，員工同住親屬於5月15日確診，員工於同日進行居家自主健康管理， 已於第一時間進行全面預防性消毒，並立即匡列密切接觸之同仁，採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，防止可能的疫情擴散。

▲▼立法院 立委堵訪 陳玉珍 羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委羅致政助理確診。（圖／記者屠惠剛攝）

家住萬華！　民進黨立委羅致政助理確診

國內新冠肺炎疫情大爆發，民進黨立委羅致政某位居住於萬華之同仁，由於居住於高風險熱區，於上周日進行採檢，並於5月20日（四）19時30分左右接獲通知確診，成為首位立委助理確診的案例。

2人以上開車沒戴口罩開罰！指揮中心拍板：最高罰1.5萬

全台疫情警戒升為第三級，只要出門就需全程配戴口罩。有網友近日表示，在自己車內未戴口罩也被開罰，因此致電1999市民專線確認，得到答案是「只要離開家門就算外出」，但由於各縣市不同調，仍讓許多民眾存疑。對此，中央流行指揮中心副指揮官陳宗彥今（21日）宣布，在自己車內若只有自己一人，可不戴口罩，若在自己車內有其他乘客，就要戴口罩。

中部

鬆口氣！ 朝陽女大生夜唱團「793師生快篩」　二採17人陽轉陰

台中朝陽科大女學生確診前，曾在13日、14日與同學一行20人到東協廣場美樂地KTV嗨唱8小時。事後，傳出多名學生發燒、咳嗽，大量救護車緊急進入校園，台中市府20日也在朝陽大學設立前進指揮所，緊急快篩793名師生，有19人驗出陽性，因此進行二次篩檢，目前17人為陰性，2人尚待結果出爐。

彰化公布新足跡！確診者曾到7-11、在雜貨店前喝酒聊天

台灣本土疫情持續升溫，彰化縣21日新增5個本土案例，累計已有69人確診。稍早，彰化縣衛生局2次公布新確診者的活動足跡，其中包括全國電子、高鐵田中站、NIKE及愛迪達門市。不久後，二次更新足跡，又新增了永靖文康中心、7-11永靖門市、楊記家常餅等地點。

朝陽「確診再+4」足跡曝光！曾去過霧峰夜市、搭151號公車

新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診個案連7日破百名，中央疫情指揮中心21日公布本土再添312名個案，其中有5例在台中！台中市長盧秀燕下午3時召開防疫記者會，公布確診個案足跡，與朝陽夜唱團有關確診者，再添4名個案，其中包括確診朝陽科大確診學生室友的媽媽，累計7人染疫。

南部

高雄本土+4！總足跡曝　「串門子燒烤群聚擴大」西子灣入列

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連激增，其中高雄21日新增4起本土案例。高雄市長陳其邁主持防疫會時，也將相關足跡一併公布，而其相關足跡皆與串門子海鮮燒烤有關。此外，也包含西子灣、NET、體育用品店。

ET快訊
朝陽20人夜唱7確診　感染源不明！急尋1.4萬師生快篩
網傳「蔡總統確診還沒宣布」！陳宗彥回應了
LIVE／防疫會議聚焦高風險縣市措施　指揮中心最新說明
朝陽科大夜唱團爆「多系雜燴」　同校生曝內幕：小組長帶頭作亂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市5名消防員快篩陽性！指揮中心曝最新現況

「112萬瓶酒精」周一到貨！5家酒廠下周再產百萬瓶酒精

網傳「蔡總統確診還沒宣布」！陳宗彥怒批：非常惡劣的假訊息

朝陽「20人夜唱7確診」　感染源不明！中市府急尋1.4萬師生快篩

五峰、尖石設檢查站：遊客不要上山玩　疫情嚴峻勿趴趴走

快訊／高科大2師生確診！校方決議：遠距教學「延長至學期末」

罰款是沒戴口罩的20倍！民眾闖校園運動　高雄衛生局：最高罰30萬

今日疫情／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性！南亞科1員工確診

LIVE／防疫會議聚焦高風險縣市措施　陳宗彥最新說明

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」　最新確診地圖曝光

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

新北方唐鏡跳跳鬧超商挑釁店員　開罰1萬5...妻道歉：我相夫無方

買晚餐不戴口罩！店員好心提醒　男暴走狂飆三字經：沒被譙過膩？

陳珮騏推「鳥嘴口罩改裝法」貼合不悶熱　大臉怎麼辦？頭髮綁帶、內衣肩帶拿來用！

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

清潔隊員烈日下「汗水浸濕口罩」　難呼吸仍緊戴！手擠口罩汗狂滴

北市5名消防員快篩陽性！指揮中心曝最新現況

「112萬瓶酒精」周一到貨！5家酒廠下周再產百萬瓶酒精

網傳「蔡總統確診還沒宣布」！陳宗彥怒批：非常惡劣的假訊息

朝陽「20人夜唱7確診」　感染源不明！中市府急尋1.4萬師生快篩

五峰、尖石設檢查站：遊客不要上山玩　疫情嚴峻勿趴趴走

快訊／高科大2師生確診！校方決議：遠距教學「延長至學期末」

罰款是沒戴口罩的20倍！民眾闖校園運動　高雄衛生局：最高罰30萬

今日疫情／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性！南亞科1員工確診

LIVE／防疫會議聚焦高風險縣市措施　陳宗彥最新說明

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」　最新確診地圖曝光

台東宣布「不戴罩就開罰」　饒慶鈴：口罩戴好戴滿歡迎檢舉

皮膚科醫師曝「導致肌膚敏感」的5個NG行為！第3超多人都中

美韓聯合聲明「提到台灣」！呼應記者提問...內容曝光

台東跟進關閉娃娃機店！違者開罰勒令停業　籲業者勿心存僥倖

謝淑薇腳踝三度扭傷無緣帕馬決賽　感謝日本搭檔備戰法網

肥美蚵仔淋醬太銷魂！桃園創意臭豆腐　必吃鐵板炒涼麵+大塊雞排

北市5名消防員快篩陽性！指揮中心曝最新現況

買菜不用提心吊膽！高傳統市場女慣竊落網　警：她步行偷竊很難抓

「112萬瓶酒精」周一到貨！5家酒廠下周再產百萬瓶酒精

餐飲妹收入慘減！房東秒傳「6月租金先不拿」　網全歪樓了　

屁孩賓士貓！愛上小毛毯溜滑梯　動作超流暢網笑：神喵阿拉丁XD

生活熱門新聞

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

快訊／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

中國青海凌晨7.3強震　鄭明典：不祥！

朝陽夜唱團「多系雜燴」！　同校生爆內幕

上同廁所也染疫！　醫揭1動作炸出病毒微粒

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

25元雙肉排　早餐三明治最狂詐欺

確診者連26天喝茶！網傻眼：當男人戀愛時

更多熱門

相關新聞

買高雄仁武烤鴨別急衝店面　老闆：改電話預約

買高雄仁武烤鴨別急衝店面　老闆：改電話預約

國內新冠肺炎疫情持續升溫，昨（21日）高雄新增4例本土個案，全國本土個案數更飆破300件！中央流行疫情指揮中心宣布全國提升到三級警戒，高雄仁武區在地知名美食「仁武烤鴨」由於名氣響亮、顧客多，常遭民眾反應：「購買烤鴨顧客眾多，如何避免群聚等問題」，對此仁武分局與業者達成協商，自昨日開始改採「電話預約」取餐，要減少民眾排隊群聚染疫的風險。

苗栗民宅6人群聚打牌遭逮　罰緩6萬起跳

苗栗民宅6人群聚打牌遭逮　罰緩6萬起跳

指揮中心上午記者會　陳宗彥說明

指揮中心上午記者會　陳宗彥說明

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

2淨土淪陷！全台1926本土「3縣市一夜變色」

妹子不捨街友「撿路邊口罩戴」　1舉動暖哭萬人

妹子不捨街友「撿路邊口罩戴」　1舉動暖哭萬人

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

新北方唐鏡悲劇了　妻46字道歉

國3四載車翻「路上掉滿車」6輕重傷

中和方唐鏡「驚人身分」曝光　曾登狂新聞第一名

獨／萬華卡拉OK小姐確診　吐血倒在菜市場嚇壞婆媽

陳其邁「霸氣封印」公園籃框　萬人看傻跪了

永和男送醫不治　死後確診新冠肺炎

在家吃東西　沒戴口罩竟被開罰！背後原因曝

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

即／國3「恐怖連環撞」！司機卡車內慘死

獨／消失歌壇十年安伯政轉行賣冷氣現況曝光

基隆就有鐵路街　確診男卻連跑萬華！2關鍵曝

曹政奭14年前「花美帥照」被挖出！

第四級警戒將達標？　陳時中回應了

萬華男走到巷口！阿姨秒拉客「有新進小姐」

喵出走3次！　鄰幫攔截留超暖紙條

更多

最夯影音

更多
台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」

台灣沒疫情！大媽電信行外怒譙　戴口罩誣衊國家「我沒戴也沒死」
騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

騎士停紅燈滑手機沒發現被盯上 警察當場霸氣抓包！網：幹得好

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

防疫停課！萌孩爬門框、吊門頂　爸見「崩潰畫面」嘆：才第一天

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

徐仁國「護頭殺」Man爆守護朴寶英　要她辭職「只要妳開口，我什麼都給妳❤」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

金髮姐大鬧超市！口罩甩地遭開罰　員警前跳舞示威...開不對單「就斬」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面