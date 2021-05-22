今日疫情／北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性！南亞科1員工確診

▲快篩示意圖，與本文無關。（圖／記者宋良義攝）

生活中心／綜合報導

本土疫情大爆發！許多縣市紛紛公佈該縣市確診者足跡與疫調，希望能有相關活動史的民眾可以提高警覺，加強自主防疫，而《ETtoday新聞雲》整理出全台最新確診消息，方便民眾更快速掌握疫情資訊。

北部

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北市驚傳「多名消防隊員」快篩陽性 緊急隔離

北市消防局21日針對執行防疫專案隊員與萬華地區消防分隊隊員進行新冠肺炎（COVID-19）快篩，結果發現有多名消防隊員呈陽性，除了先行隔離，也將進一步PCR核酸檢測確認是否有感染。

又傳疫情！南亞科一員工確診新冠肺炎

南亞科技公司今(21)日表示有一名員工確診COVID-19，員工同住親屬於5月15日確診，員工於同日進行居家自主健康管理， 已於第一時間進行全面預防性消毒，並立即匡列密切接觸之同仁，採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，防止可能的疫情擴散。

▲民進黨立委羅致政助理確診。（圖／記者屠惠剛攝）

家住萬華！ 民進黨立委羅致政助理確診

國內新冠肺炎疫情大爆發，民進黨立委羅致政某位居住於萬華之同仁，由於居住於高風險熱區，於上周日進行採檢，並於5月20日（四）19時30分左右接獲通知確診，成為首位立委助理確診的案例。

2人以上開車沒戴口罩開罰！指揮中心拍板：最高罰1.5萬

全台疫情警戒升為第三級，只要出門就需全程配戴口罩。有網友近日表示，在自己車內未戴口罩也被開罰，因此致電1999市民專線確認，得到答案是「只要離開家門就算外出」，但由於各縣市不同調，仍讓許多民眾存疑。對此，中央流行指揮中心副指揮官陳宗彥今（21日）宣布，在自己車內若只有自己一人，可不戴口罩，若在自己車內有其他乘客，就要戴口罩。

中部

鬆口氣！ 朝陽女大生夜唱團「793師生快篩」 二採17人陽轉陰

台中朝陽科大女學生確診前，曾在13日、14日與同學一行20人到東協廣場美樂地KTV嗨唱8小時。事後，傳出多名學生發燒、咳嗽，大量救護車緊急進入校園，台中市府20日也在朝陽大學設立前進指揮所，緊急快篩793名師生，有19人驗出陽性，因此進行二次篩檢，目前17人為陰性，2人尚待結果出爐。

彰化公布新足跡！確診者曾到7-11、在雜貨店前喝酒聊天

台灣本土疫情持續升溫，彰化縣21日新增5個本土案例，累計已有69人確診。稍早，彰化縣衛生局2次公布新確診者的活動足跡，其中包括全國電子、高鐵田中站、NIKE及愛迪達門市。不久後，二次更新足跡，又新增了永靖文康中心、7-11永靖門市、楊記家常餅等地點。

朝陽「確診再+4」足跡曝光！曾去過霧峰夜市、搭151號公車

新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診個案連7日破百名，中央疫情指揮中心21日公布本土再添312名個案，其中有5例在台中！台中市長盧秀燕下午3時召開防疫記者會，公布確診個案足跡，與朝陽夜唱團有關確診者，再添4名個案，其中包括確診朝陽科大確診學生室友的媽媽，累計7人染疫。

南部

高雄本土+4！總足跡曝 「串門子燒烤群聚擴大」西子灣入列

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連激增，其中高雄21日新增4起本土案例。高雄市長陳其邁主持防疫會時，也將相關足跡一併公布，而其相關足跡皆與串門子海鮮燒烤有關。此外，也包含西子灣、NET、體育用品店。