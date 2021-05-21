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陸國務院發表《西藏白皮書》：習近平領導下的西藏更穩定繁榮

▲▼大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華社）

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院新聞辦21日發表《西藏和平解放與繁榮發展》白皮書，白皮書指出，進入新時代，在以總書記習近平為核心的黨中央堅強領導下，在全國人民大力支持下，西藏脫貧攻堅全面勝利，社會大局更加穩定、經濟文化更加繁榮、生態環境更加良好、人民生活更加幸福，一個嶄新的社會主義新西藏呈現在世人面前。

白皮書稱，對於西方反華勢力干涉中國內政的圖謀和十四世達賴集團的分裂活動，包括西藏人民在內的全中國人民堅定維護祖國統一、維護國家主權，同任何分裂勢力、反華勢力進行堅決鬥爭。

白皮書強調，西藏高舉憲法法律旗幟，堅決抵制十四世達賴集團的滲透破壞活動，深入持久開展民族團結進步創建，不斷鑄牢中華民族共同體意識，堅持中國宗教中國化方向，引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，形成了維護穩定的銅牆鐵壁。

白皮書表示，進入新時代，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全國人民大力支持下，西藏脫貧攻堅全面勝利，社會大局更加穩定、經濟文化更加繁榮、生態環境更加良好、人民生活更加幸福，一個嶄新的社會主義新西藏呈現在世人面前。

白皮書指出，當前，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，西藏各族人民正按照習近平總書記擘畫的宏偉藍圖，全面貫徹中央第七次西藏工作座談會精神，團結一心、銳意進取，為譜寫中華民族偉大復興中國夢西藏篇章而努力奮鬥。西藏的明天必將更加輝煌燦爛，西藏人民的生活必將更加幸福美好。

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