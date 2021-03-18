北市府用數位治理城市　轉型政策白皮書助攻「創造紅利」

▲台北市政府公布《台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書》作為產業數位轉型指導計畫。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

新冠肺炎疫情影響全球人民生活超過一年，台北市政府在中央提出「防疫、紓困、振興」三部曲之後，台北市長柯文哲不斷提及，在振興之後，更重要的是「轉型」，因此2月公布「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，認為守住疫情的台灣，接下來更要關注經濟成長與掌握這一次數位轉型的契機。

市府表示，智慧城市的願景是邁向智慧治理，所以2020年9月的某個凌晨台北街頭出現了無人駕駛的巴士、5G機器人在北市聯醫協助醫護人員進行病房消毒送餐及送藥、校園電子圍籬建立起校園無死角的安全監控、以數據驅動城市治理的大數據應用等，象徵台北市於2021年全面步入5G時代，緊隨而來的是各種創新科技應用落地實現，協助產業數位轉型，掌握後疫情時代競爭優勢。

市府說，從智慧城市到智慧治理，是秉持「重開機」的決心，尋求「彎道超車」，且智慧城市的核心，不在高科技設施，而是運用5G、物聯網等科技力量，水平打通政府各個單位，垂直串聯政府與產業、民眾，創造一座每個人、每個角落都能彼此串連的城市，實現以數據驅動的智慧治理。

市府認為，數位科技出現之前，政府的基礎建設主要在於硬體設施，例如高速公路、電信服務普及化，但如今的基礎建設，不只在實體，而在於數位世界，無法立刻、直覺地用肉眼看見，卻可以為市民創造相同的效益，所以現在需要的是去建設更多的數位基礎建設。

「過去的政府像是自動販賣機，民眾付出稅金、換取政府固定的服務。」市府說，現在在數位基礎建設的架構中，北市府扮演的是平台角色，提供並滿足市民及企業所需要的核心服務，包括目前最夯的5G建設、加值運用的資料開放、擴充市民數位身分的台北通，及提高Taipei Free熱點焦點的覆蓋率等。

▲隨著5G即將商轉，5G低時延、高速運算與海量連結的運作模式，搭配一系列自駕車、智慧停車系統及智慧站牌等應用，台北市勾勒5G時代的智慧交通新願景。（圖／台北市政府提供）

以北市65歲以上長者持北市敬老卡每月480點的點數為例，北市府成立的大數據中心，可透過敬老卡進出台北捷運的統計數據，就可以看出長者們一天的生活軌跡，將可作為市府以長者為主的相關決策參考。

又例如疫情期間透過建立「新冠肺炎儀表板」，北市府梳理了3大核心防疫資訊追蹤向度，分別為風險預警、資源調度、成效追蹤，即時整合包含新冠肺炎確診、隔離、篩檢資料、居家檢疫、防疫旅館、中央健保署的藥局口罩庫存量、口罩販賣機銷售量、實名制APP管控各場館進場人數、防疫相關議題聲量等多元情資，都有助於輔助防疫決策。

不過，在數位時代中，民眾最在意的還有個資與隱私，市府表示，政府隱私資料治理也是北市府數位基礎建設中重要的一環，除了市民資料的去識別化和個資遮罩，市府參採歐盟通用資料保護規範，建立資料加密跟交換機制，盼透過良善的安全監控機制，打造讓人民安心的數位環境。

台北市政府強調，「數位化」將是未來企業致勝、經濟成長的最大驅動力，數位基礎建設是整個社會數位轉型的基本功，希望紮穩基本功，創造轉型紅利。

▼智慧城市的關鍵在於以數據驅動的智慧治理，北市府成立「大數據中心」和「資料治理委員會」，以數據作為施政規劃的基礎。（圖／台北市政府提供）