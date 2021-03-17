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十四五拍板「雅魯藏布江大壩」　陸西南大建設還有「它」

▲▼雅魯藏布江。（圖／CFP）

▲大陸十四五期間將推動雅魯藏布江下游水電開發。（圖／CFP）

記者陳怡靜／綜合報導

今年剛落幕的大陸兩會通過「十四五規劃綱要」中，啟動一系列鞏固西南邊境的戰略工程，證實將在十四五期間推動雅魯藏布江下游水電開發，並串聯其西藏與外界聯繫的交通大動脈。據中國電力建設集團有限公司董事長晏志勇透露，雅魯藏布江下游水電開發相當於「再造3個三峽大壩」，是難得的「歷史性機遇」。

這計畫早在2020年中共第十九屆五中全會中，通過的「十四五規劃建議稿」就曾出現，當時中印邊境持續對峙，消息一出立刻引發印度高度警覺，也試圖在下游修建水壩，阻撓中國水電開發計畫。

晏志勇在中國水力發電工程學會成立40週年紀念大會上說，這不僅僅是一項水電工程，更涉及多個領域。他強調，「這是一項國家安全工程，包括水資源安全、國土安全等。」

晏志勇也說，雅魯藏布江流域的水能源，理論蘊藏量近8000萬瓩。下游的大拐彎地區更是「世界水能富集之最」，在50公里直線距離內，形成了2000米的落差，匯集了近7000萬瓩的技術可開發資源，規模相超過3個三峽電站。

▲▼雅魯藏布江。（圖／CFP）

▲雅魯藏布江水電開發工程，相當於「再造3個三峽大壩」。（圖／CFP）

事實上，雅魯藏布江下游水電開發項目謀劃時間相當長，但礙於技術加上印度的感受遲遲未能出手，如今大局已定，所發揮的價值不僅在經濟層面，在戰略上也能對印度造成一定程度的威懾。

對此，大陸水利專家王維洛分析，大陸國家主席習近平會在「十四五」計畫中，特別提及雅魯藏布江下游水電開發的原因，是急於在任內做出一件「驚天動地的大事」，好以名留青史；再者，若按照晏至勇的說法，開發西南部水電每年能為西藏帶來200億以上的收入，進而提升GDP。

除此之外，大陸也將在西南部進行大規模交通建設，不止推進川藏鐵路，更重要的是完善綜合運輸大通道，「加強出疆入藏、中西部地區、沿江沿海沿邊戰略骨幹通道建設」。國鐵集團董事長陸東福透露，集團將川藏鐵路建設列為頭號工程，「舉全行業之力組織推進。」

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