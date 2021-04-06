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《人類減貧的中國實踐》白皮書公布：7.7億農村人口擺脫貧困

▲大陸國務院發表《人類減貧的中國實踐》白皮書。（圖／CFP）

▲大陸國務院公布《人類減貧的中國實踐》白皮書。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院今（6）日公布《人類減貧的中國實踐》白皮書，闡述中共十八大後應對脫貧攻堅戰的歷程，同時分享人類減貧的中國探索和實踐及扶貧、脫貧的經驗和做法。白皮書全文共3萬餘字，強調大陸改革開放後，已有7.7億農村人口擺脫貧困、貧困地區農村人均收入（年）增長到12588元人民幣（約54128元新台幣）等減貧成就。

▲大陸國務院公布《人類減貧的中國實踐》白皮書。（圖／翻攝新華網）

▲《人類減貧的中國實踐》白皮書全文共3萬餘字，旨在強調中共及習近平總書記帶領人民實現脫貧。（圖／翻攝新華網）

《白皮書》指出，中共十八大以來，習近平總書記親自指揮、親自部署、親自督戰，匯聚全黨全國全社會之力打贏脫貧攻堅戰的波瀾壯闊偉大歷程，全景式反映中國減貧事業發展成就和世界貢獻。

《白皮書》提到，佔世界人口近五分之一的中國全面消除絕對貧困，提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標，不僅是中華民族發展史上具有里程碑意義的大事件，也是人類減貧史乃至人類發展史上的大事件，為全球減貧事業發展和人類發展進步作出了重大貢獻。

▲▼甘肅,脫貧,扶貧。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸自改革開放後，已有7.7億農村人口擺脫貧困。（圖／記者曾俊豪攝）

此外，書中也詳列大陸的減貧成效，包括改革開放後，中國7.7億農村貧困人口擺脫貧困；中國減貧人口佔同期全球減貧人口70%以上；十八大以來，實現脫貧的近1億貧困人口中婦女約佔一半；貧困地區農村居民人均可支配收入增長到12588元；貧困縣九年義務教育鞏固率達到94.8%；99.9%以上的貧困人口參加基本醫療保險；98%的貧困縣至少有一所二級以上醫院及6098萬貧困人口參加城鄉居民基本養老保險。

據了解，《人類減貧的中國實踐》白皮書分為前言、正文、結束語、附錄等章節，共3萬餘字。正文由中國共產黨的莊嚴承諾、新時代脫貧攻堅取得全面勝利、實施精準扶貧方略、為人類減貧探索新的路徑及攜手共建沒有貧困共同發展的人類命運共同體等五個部分組成，被外界評是現階段反映大陸減貧事業發展的重要參考和文獻。

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