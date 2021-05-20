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268野禽死亡！西藏爆「H5N8禽流感」　俄曾示警傳人風險

▲▼禽流感。（圖／達志影像／美聯社）

▲H5N8禽流感病毒今年再次捲土重來，多個國家都出現案例。圖為示意圖，非當事禽鳥。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

大陸農業農村部19日深夜通報，西藏自治區那曲市發生野禽H5N8亞型高致病性禽流感疫情，疫點內發病死亡野禽268隻，有關部門立即啟動應急響應機制進行處置。在此之前，H5N8禽流感今年2月，於俄羅斯發生過首次傳人感染案例。

大陸農業農村部是在5月19日，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經國家禽流感參考實驗室確診，西藏那曲市色尼區夯措湖國家濕地公園、安多縣嘎龍措區域，發生野禽H5N8亞型高致病性禽流感疫情。

農業農村部表示，疫點內發病死亡野禽268隻。疫情發生後，當地立即啟動應急響應機制，開展應急處置工作，對全部病死野禽進行無害化處理，對周邊環境進行消毒。

H5N8是甲型流感病毒（或稱禽流感）的一個亞型，對野生鳥類和家禽有很強的殺傷力。今年該病毒捲土重來，印度1月在候鳥中通報了該病毒後，日本、德國、波蘭、羅馬尼亞陸續出現案例；2021年2月，俄羅斯報告有7人感染此類病毒，為全球首次出現的人類感染H5N8案例。

大陸商務部網站今年3月，刊登來自駐俄羅斯聯邦大使館經濟商務處的涉H5N8疫情內容，就引述《消息報》報導稱，俄專家警告，新型H5N8禽流感在人與人之間傳播或許只是時間問題，感染死亡率可達60％；俄羅斯「維克托爾」中心主任馬克西烏托夫表示，俄羅斯已能夠著手研發，針對H5N8的檢測系統和疫苗。

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