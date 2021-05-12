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新竹市513民安演習　左岸半徑1.6公里將放送5分鐘細胞廣播

▲新竹市513民安演習　 左岸半徑1.6公里將放送5分鐘細胞廣播。（圖／新竹市消防局提供）

▲為配合民安7號暨災害防救演習，新竹市消防局將以左岸運動公園為中心，於半徑約1.6公里範圍內發布「疏散避難警報」災防告警測試訊息。（圖／新竹市消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府預計於13日13時30分至16時10分辦理「110年全民防衛動員(民安7號)暨災害防救演習」實兵演練，地點位於頭前溪畔新竹左岸運動公園，配合演習情境設定及測試災防告警細胞廣播訊息之運作，新竹市消防局將以左岸運動公園為中心，於半徑約1.6公里範圍內發布「疏散避難警報」災防告警測試訊息，此訊息為演習測試所發送，相關區域無災害或異常狀況，請民眾安心。

本次測試發送訊息包含中英文共1則，內容為：
[演練][疏散避難警報] [Evacuation Drill]新竹市防災及民安演習疏散避難警報發送演練。新竹市災害應變中心Hsinchu City EOC.03-5283119。

▲新竹市513民安演習　 左岸半徑1.6公里將放送5分鐘細胞廣播。（圖／新竹市消防局提供）

▲消防局提醒，當日在演習時段內，收到細胞簡訊請勿驚慌。

本次發送時間預計於13日(星期四)13時30分至14時30分期間發布，為避免造成民眾困擾，發送時間僅持續5分鐘，屆時位於本市新竹左岸運動公園周邊半徑約1.6公里範圍內之4G行動用戶手機，將收到上述測試訊息，再次提醒本次測試訊息是配合演習所發布，並非真正發生災害，請民眾勿驚慌。

「災防告警細胞廣播訊息服務」是利用行動通信系統的細胞廣播服務技術，經由4G電信業者行動寬頻系統，在短時間內以廣播方式傳送告警訊息到特定範圍內的大量手機，手機接收到訊息時會發出特殊聲響與震動，讓民眾能及早掌握災害資訊。往後如本市有發生緊急災害事件需請民眾立即進行疏散撤離時，即會透過像今天演習測試所發布之告警訊息，將災害訊息及相關避難措施即時發布給民眾，屆時請民眾配合災防告警訊息，進行相關避難措施。

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