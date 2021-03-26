獨／共機天天擾台　柯文哲建議蘇貞昌7月萬安演習「要逼真的」

▲北市府日前舉行民安7號演習，柯文哲建議未來演習應力求逼真。（圖／北市府提供，下同）



記者陳家祥／台北報導

近來共機繞台頻率劇增，已達「天天來」的程度。相較在防空識別區劍拔弩張的氣氛，國內民眾似乎沒有深刻感受到共軍已侵門踏戶，上周剛完成民安演習的台北市政府，在25日出席行政院會時，當面建議院長蘇貞昌，7月的萬安演習應擺脫「不擾民」的慣例，應朝「逼真」方向演練，提升居安思危的憂患意識。

市府幕僚指出，市長柯文哲在19日的民安演習前就深有所感，他認為，目前兩岸關係緊張、共機繞台頻繁，一有擦槍走火，民眾真的知道該怎麼應對？

柯文哲覺得，目前的演習實在太「日常」，應該要有更完整、深刻的演訓，把「居安思危」的觀念深植民眾心中。以首都台北市為例，許多國家重要機關都在此處，一有戰事發生絕對首當其衝，如何做好應對措施、防範未然是重要課題，因此他才會建議在7月的萬安演習，能更認真強化民防安全的觀念。

另外，柯文哲幕僚也表示，現在做的演習，民眾大多無感，甚至覺得麻煩，但在共機繞台次數這麼密集情況下，一直未建立起居安思危的觀念，真的出問題怎麼辦？

演習力求逼真 北市府建議確實疏散、進避難所

據了解，25日行政院會上，台北市政府代表蔡炳坤提出臨時動議，針對近來中共軍機、軍艦不斷擾台，影響國家安全的情況提出建議，強調台北市作為中央政府所在地，首當其衝，如何確保市民的生命財產安全，是必須嚴謹面對的課題。

蔡炳坤指出，以往的萬安演習都力求「儘量不擾民」，但鑒於近期中共軍機、軍艦繞台頻繁，就剛完成民安7號演習的台北市政府立場，建議今年7月的萬安演習規劃，能朝「更逼真」的方向進行，以利國人具備防空避難觀念，並提升居安思危的憂患意識。

歷來演習大多是擺好道具讓人員現場演練，一般民眾部分則多呼籲演習期間不要出門。但為了力求演習逼真，蔡炳坤建議，屆時萬安演習演練時，機關、學校及公、民營工廠、公司及流動人口如商店顧客、行人等，應確實執行人員疏散，進入避難處所。

另外，道路行駛的車輛也應就近停靠，駕駛及乘客必需依規定下車疏散避難。同時應落實管制作為，驗證避難設施（APP）的緊急收容能力。還有重要關鍵的基礎設施，如水、電、瓦斯等，在遭受攻擊時，有何種應變的作為。

政院：相關部會已在準備 演習應有這樣的認知

蘇貞昌在聽完建議後裁示，國家安全總統都有指示，包括國防部、內政部、交通部等對於各項演習已有相關準備，謝謝台北市政府提出本案，中央與地方共同努力。

對此，行政院發言人羅秉成也表示，台北市政府就萬安演習要做逼真的模擬等，蘇貞昌非常感謝北市府特別的建議，可見地方政府非常重視，今年要進行的演習也應該要有這樣的認知。

羅秉成強調，政院已著手做準備，也請相關部會往這方向，依照總統的指示跟地方政府的意見好好做足準備，讓今年更為精進。