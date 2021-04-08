發送災防告警細胞廣播服務CBS演練訊息　民眾收到訊息勿驚慌

▲台南市政府預定於4月15日14時至16時辦理「2021年全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習」，配合演習情境，於當日14時30分至15時間針對白河商工周邊地區發布演練告警訊息，民眾收到訊息勿驚慌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府預定於4月15日14時至16時辦理「2021年全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習」，地點位於白河區國光路、新興路及運動公園周邊，配合演習情境，於當日14時30分至15時間針對白河商工周邊地區半徑約1.5公里發布演練告警訊息，民眾收到訊息勿驚慌。

台南市消防局指出，訊息含有中英文各1則，演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要驚慌，這只是配合演習進行發布演練，目前沒有發生災害或異常狀況（因災防告警訊息特性，可能接獲訊息地區為白河區永安、白河、外角、庄內、河東、昇安、大竹、秀祐等8里）。

災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息，是政府透過電信業者的4G系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地臺涵蓋範圍內之所有4G行動用戶手機中，不受網路壅塞影響，用於即時通知民眾疏散、避災，降低民眾生命財產損失，目前台灣多數智慧型手機皆可接收CBS訊息，如欲確認自身智慧型手機可否接收，可至國家通訊傳播委員會網站查詢（網址：https://goo.gl/VfJ4Ju），可完整接收PWS即可接收CBS訊息，另有接收到CBS告警訊息之民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全，這是政府發送災害消息及避難避災措施的管道。

本次測試預計發送訊息內容如下：［演練］［疏散避難警報］110年臺南市政府全民防衛動員暨災害防救（民安７號）演習疏散避難警報發送演練，臺南市災害應變中心06-2975119#9。

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