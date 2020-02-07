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「國家級警報」揭染疫遊客足跡！遍及北北基50點　重要景點一覽

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▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際郵輪「鑽石公主號」至今已有61人確診武漢肺炎，船上2694名旅客曾於1月31日進入基隆與雙北觀光，中央流行疫情指揮中心今（7）日19:45首度透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」針對北北基地區民眾發送當日鑽石公主號旅客活動地點，足跡遍布北北基一共50個點，《ETtoday新聞雲》整理其中重要景點，若民眾曾於同日在同地點活動應進行自主健康管理，及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。

▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

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▲指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

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中正公園
基隆文化中心
基隆廟口
基隆市仙洞

註：部份警示點以「未命名」顯示，需上地圖確認。

▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

▲▼指揮中心發布防疫簡訊。（圖／ETtoday記者翻攝）

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