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社會 社會焦點 保障人權

三人行出遊情侶回頭變伴屍！一原因遺體棄荒野　犬揭真相

農場,鄉下,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲游男因吸毒過量暴斃，被同行友人帶往山區棄屍。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名游姓男子與友人狂歡，因連嗑毒咖啡，導致毒品過量，在車上暴斃身亡。一起同歡的沈、陳情侶檔擔心吸毒的事曝光，竟合力將他帶往山區棄屍，後來才被遛狗的居民發現遺體。法官審酌，沈、陳2人無視對死者應有的尊重，使其曝屍荒郊野外，引起社會大眾恐慌，念其犯後態度尚可，因此依共同犯遺棄屍體罪，判沈2人各6月徒刑，緩刑3年，並各應捐公庫8、6萬元。

判決指出，沈男與陳姓女友2020年11月24日清晨與游姓友人相約新北一家KTV歡唱，游男自備含有PMMA的毒品咖啡前往助興，3人狂歡到清晨才轉往桃園一家摩鐵開房間休息。游男在摩鐵內又補了幾包毒咖啡，還拉沈男、陳女一起享用，中午3人一起退房離開，由沈男開著車，先送女友回家，再將游男送回家。

只是，已經連服一整晚毒咖啡的游男連坐車也不放過，依然在後座不斷服用，最後因PMMA過量，藥物中毒在車上斷了氣。沈、陳2人並不知游男已死在後座，直到行經芎林一家便利商店前，停車稍作休息時，赫然發現游男倒臥後座，鼻孔流血已無呼吸。

沈、陳2人不曉得游男就在自己身邊吸毒吸死了，2人擔心遭連累，竟商量將游男帶往山區棄屍；沈男與女友將車輛開到尖石山區一處人煙稀少處，合力搬運屍體丟進草叢中，同時將他的行李、背包一同拋棄，隨後逃逸。

沒想到隔天被附近居民遛狗時發現屍體，警方循線追查才找到情侶。2人也坦承棄屍犯行。

法官審酌，沈、陳2人因擔心自己一同吸毒遭查緝，竟在游男毒發暴斃後將其棄屍，無視對死者應有的尊重，使死者曝屍荒郊野外，引起社會大眾恐慌，念及2人於犯後自警詢、偵查至審理中，都坦承犯行，犯後態度尚可，因此依共同犯遺棄屍體罪，判沈男、陳女各6月徒刑，緩刑3年，並各應捐公庫8、6萬元。另涉施用毒品罪嫌，則另案偵辦中。

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