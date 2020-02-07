「細胞廣播」防疫派上用場！　國家級認證邊緣人原因曝光

▲細胞廣播在防疫工作也派上用場。（圖／ETtoday記者翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

北北基民眾在7日晚間，大多收到了中央流行疫情指揮中心的「細胞廣播」簡訊，提醒民眾在31日曾經是否造訪過如台北101、九份老街等景點，並做好健康管理，「細胞廣播」在台灣應用的範圍相當廣，除了過去的地震、颱風警示之外，也在這次的防疫工作中派上用場。

細胞廣播 （Cell Broadcast，CB），又譯為小區廣播 、區域廣播，也被稱為簡訊區域廣播（Short Message Service - Cell Broadcast，SMS-CB），有別於一般簡訊只能點對點傳送給一個或數個收信者，細胞廣播技術則是被設計為能夠在特定區域中，按照指定的頻道和次數，廣播訊息，讓許多使用者同時接收到同樣的簡訊。

請繼續往下閱讀...

細胞廣播的程序，是由CBC細胞廣播中心負責廣播簡訊的管理和儲存，CBE細胞廣播實體負責廣播簡訊的收集，CDB細胞廣播排程中心負責廣播簡訊的排程和傳送，BSC負責廣播簡訊的轉發，BTS負責向手機傳送廣播簡訊。

細胞廣播的優點在於，能夠基於位置的資訊發布服務，覆蓋範圍可以，小至一個蜂窩小區（Cell），大到整個陸地行動通訊網（PLMN），而且時效快速，對事故發生地點或一個城市的資訊發布僅需要幾秒鐘，接收也相當方便，基本上只有有手機就可以做為接收的載具。

細胞廣播雖然便利、快速，但也是有缺點，它最大的缺點就在於不能確保每個用戶接收到細胞廣播資訊，這也就是為什麼許多人在發送國家級警報時，沒有收到警報，只能自嘲國家級邊緣人的原因之一。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～