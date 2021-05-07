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中正女大留骨骸恐這原因　破案倒數！高大成：死者回來找他了

記者陳凱力／綜合報導

就讀中正大學哲學系的劉姓女大生，14年前離奇失蹤，近日警方再次鎖定同班的阮姓男友，才發現阮男阿嬤也在6年前失蹤，日前再傳出阮男住處搜出疑似牙齒、骸骨等關鍵證物。法醫高大成表示「只要確認DNA，是阿嬤或女友其中一人的，那案子就幾乎可說是破了」。

法醫高大成認為，撿到牙齒、骸骨這件事最重要的是「東西從哪裡來？」、「是誰的？」只要先確認主人，是他（阮男）的阿嬤還是他女友的，他就難辭其咎、就麥啊（台語：壞了）。

▲▼中正女大生失蹤14年！幹員埋伏畫面曝　涉案男友在電梯內還露出淺淺微笑。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲中正女大生失蹤14年，涉案男友在電梯內還露出淺淺微笑。（圖／記者李忠憲翻攝）

高大成解釋，如果今天DNA是陌生人的，還可以辯說是路邊撿的，但是如果是阿嬤的，或是女友的，那絕不可能那麼註死（台語：碰巧），哪有可能路邊隨便撿到一塊骨頭結果是自己阿嬤的？或是隨便撿一塊，結果是自己曾經交往過的女生的？這種巧合與偶然性，幾乎是沒有的、不可能發生。

「什麼樣的人會撿回死者的牙齒、骨骸回家？」高大成認為這有兩種可能，一是愛屋及鳥，一直想念他的阿嬤或是這個女孩子，因此撿回來，作為思念之用，但是他認為這種可能性很低，畢竟事情已經過了那麼多年了。

另一個更大的可能是「死者回來託夢」，她們來找他算帳了，因此阮男才被迫把牙齒或骨骸帶回家拜拜，若是因為死者託夢，那麼阮男勢必要天天祭拜，骨頭上也會沾染香味，一聞就知道有沒有拜過。

高大成也質疑，一般說來，死者的遺體會散發出惡臭，氣味根本無法掩蓋，即使自己忍受的了，附近鄰居也會聞到，過去很多兇殺案，都是因為發出惡臭被鄰居抱怨，因此破案，所以阮男的家絕不可能是第一個藏骨藏牙地點，因此高大成認為，死者一定是被埋起來了，決不是放在家裏，建議警方應該以阮男家為中心，向外搜尋附近方圓一公里內的地方，應該可以再找到死者其他的遺骸。

▲▼中正大學女大生失蹤14年，家人受訪說明。（圖／記者唐詠絮攝）

▲中正大學劉姓女大生失蹤至今14年。（圖／記者唐詠絮攝）

高大成也斷言，阿嬤和女友失蹤了這麼久，幾乎不太可能還活著，應該可確認死亡，只是如何找到證據，確認是阮男殺的，藉由其中一案再去逼出另一案的實情；至於DNA比對也很容易，若是與阮男相符，那就是阿嬤的，若是與女友的家人相符，就是女友的，才放十幾年，DNA檢查並不會那麼難。

高大成認為，阮男收藏牙齒或骨骸這件事，代表他的心防已經鬆懈了，可能是死者回來託夢，他承受不了壓力，因此才帶回家祭拜。過去高大成也曾遇過，警方帶著兇嫌到死者家，一打開門，兇嫌直接嚇到腿軟、失禁跪下，後來才知道「死者就站在凶嫌面前」，高大成神秘的說「我們不相信，是因為我們沒有殺過人，但是兇嫌一定會相信…因為殺人後開始後悔，過程中死者的陰魂就會開始回來找他」。

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