清大男圖書館甩精少女外套...遭判拘役　竟上訴辯「洗洗還可穿」

▲黃男在圖書館對女子潑精，遭法官駁回上訴，維持原判。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳凱力／新竹報導

一名曾獲鋼琴比賽冠軍的國立清華大學黃姓男大生，去年2月在交通大學圖書館，趁人不注意，將事先準備好的精液甩在一名女子外套上，經女子報警，遭新竹地院依毀損罪判處拘役30天，易科罰金9萬。黃男不服，認為尻槍有錯，但外套洗洗還可以再穿，因而提出上訴，沒想到仍遭法官駁回，認定原判決有效。

黃姓男子於2020年2月間某日下午，在交大（現更名為陽明交通大學）圖書館內以事先準備的精液，甩向一名17歲少女的外套，案經審理，遭到新竹地院依毀損罪判處拘役30天；黃男不服，再次提出上述。

黃男向法官坦承潑精，但否認有公然侮辱及毀損等犯行；其辯護人則以，黃男行為雖然錯誤，但他並無毀損及污辱的的意思，是否需動用到刑法評價，仍有疑問。

黃男雖否認觸犯刑法中公然侮辱及毀損的定義，但法官認，「侮辱」，是指未指摘或傳述具體事實，以粗鄙之言語、舉動、文字、圖畫等，對他人為抽象謾罵、侮蔑、辱罵、嘲弄，而表示不屑、輕蔑、鄙視或攻擊之意思，足以使他人在精神上、心理上感到難堪或不快，並足以貶損他人在社會上所保持之名譽、人格地位及社會評價而言。

黃男為滿足性慾而故意在公開場所將精液揮甩到他人的外套上，顯然具有針對性的人身貶抑性舉動，且「精液」依一般社會認定係屬穢物，黃男此舉的確有羞辱、貶抑對方的意思，且女子得知自己穿著的外套遭精液汙染，覺得被冒犯、修辱，黃男確已構成刑法公然侮辱罪的構成要件。

黃男的辯護人辯稱，沾到精液的外套可以洗乾淨再穿，並未達毀損程度。法官調查，刑法毀損罪所謂「毀棄」是指銷毀滅除、拋棄，使物品的效用全部喪失，而「損壞」則是指損傷破壞物體，使其效用全部或一部喪失，「致令不堪用」則指以毀棄、損壞以外之其他方法，雖未毀損原物，但其物之效用喪失者。

觀黃男所為，雖於客觀上外套並無損壞、毀棄，然外套需與人身緊密接觸，屬於貼近身體的私人物品，卻被作為洩放慾望的工具，即使可再次清洗，但因曾經沾染他人的精液，已足以使人心生厭惡，而無法再次使用，也已達「以其他方法致令不堪用之程度」，進構成刑法毀損之要件。

合議庭法審酌，黃男所為，確已觸犯刑法之毀損罪及公然侮辱罪，並依刑法第55條規定，從情節較重的毀損罪處斷。再者，遭潑精的女子當時年僅17歲，雖受兒少法保障範圍，但依黃男供稱「女子看起來已滿18…」，因無明確證據可證明黃男事先知情少女仍未成年，已依罪疑有利被告原則，不予加重其刑，認定黃男犯罪事實明確，同時已符合刑法第57條等各款規定，維持原判決有效。

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