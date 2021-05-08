找到了！搭陌生男機車消失35天　6度逃家國中女生「51」送回家



記者陳凱力／綜合報導

台中市14歲張姓國二中輟女生，從3月起已陸續逃家5次，都住在同是中輟生同學家，張媽媽為了讓女兒遠離台中的同學，26日轉學到苗栗的學校，當天載去上學途中，女兒趁她到超商買早餐時，突然下車並坐上一輛陌生男子的機車離去，兩人仿佛早就約好，少女失蹤了一個多月，今天（8日）傳出，前幾天就已經找到了，但因家人決定轉趨低調，未再出面回應。

▲台中一名國中少女6度逃家，消失了一個多月，8日傳出找到了。（資料照／家屬提供）

少女媽媽說，女兒從3月開始就多次逃家，前3次是媽媽一個一個找同學，才查出女兒下落，還有2次是出動警方一起出面，才順利尋回，5次離家都是住在同是中輟生的同學家。

為了讓女兒遠離不良環境，媽媽幫她申請轉校到苗栗，26日當天上午載著女兒去學校，中途被女兒要求「幫我買牛奶、電話卡」，媽媽信以為真，才下車走到超商，女兒就竟開門下車往後方奔跑，快速坐上一輛陌生男子的機車揚長而去。

▲▼監視器拍下少女下車後往回狂奔，然後坐上陌生男子的機車後快速離開。（資料照／家屬提供）

少女第6次逃家成功，媽媽當下雖趕往苗栗頭份派出所報案，但一個多月以來都沒有下文，媽媽當時很擔心「女兒身上沒有半毛錢，萬一被人下藥控制，一輩子就毀了。時隔一個多月，少女傳出已經找到了的消息，警方也證實，少女已在5月1日找回並帶回台中，由於家人不願平靜的生活再受打擾，因此未出面回應。

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