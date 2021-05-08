頂32度高溫！老婦崗山之眼訪友「尋嘸機車」曬頭昏　幸得警助解危

▲高雄老婦赴崗山之眼訪友，意外忘記目的地也找不到機車，幸好得到警方協助、順利返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄岡山區一名婦人5日中午11點多到知名景點崗山之眼附近，卻意外走失加上找不到自己的機車，陷入迷途的無助窘境，所幸有熱心民眾報案，轄區內的嘉興派出所員警接獲通報，趕到現場發現一名79歲的易姓老婦人因體力不支，又無法正確表述自己住哪邊，最後經警方耐心詢問並提供杯水解渴，才順利聯絡上家人到場，化解一場危機。

警方表示，易姓老婦人當天早上騎著機車到小崗山附近拜訪朋友，無奈記憶力衰退，一時忘記自己要去哪，也記不清自己的機車停哪邊！由於當時已近「日正當中」，大太陽曬的易姓老婦人昏了頭，她一路頂著32度大太陽、頭戴安全帽走了近2公里的山路，才遇到崗山之眼管制站工作人員幫忙報警協助。

▲高雄老婦赴崗山之眼訪友，意外忘記目的地也找不到機車，幸好得到警方協助、順利返家。（圖／記者黃子倩翻攝）

所幸最後在警方協助下老婦人順利被家屬接回，嘉興派出所的所長賴价賢同時加緊帶頭找尋老婦所騎乘的機車，在分析老婦人所描述的地點後，最後順利在大莊路上的睿竹宮找到老婦人停放的機車。警方將愛車尋回，也讓易老太太及她的家人相當感謝，對派出所員警積極提供協助由衷表達謝意和讚賞。

▲警方事後在一處宮廟外找到老婦人騎乘的機車。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方提醒，臺灣已走向高齡化社會，家中長者如有失智現象，應避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配戴辨識的項鍊、手鍊，如不慎走失能提供警方或相關單位的辨識，從而可儘速聯絡家屬。

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