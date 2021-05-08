慶祝母親節不是理由！男開休旅車酒駕被逮硬凹：我老婆不太會開車

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

有鑒於台中日前發生酒駕致死案，導致名嘴黃暐瀚的母親意外喪生，高雄市警局為了遏止酒駕歪風、宣示執法決心，6日起連續3日啟動擴大取締酒駕！動員高雄17個警分局共計1500名警力多點式路檢，其中苓雅分局6日深夜10點多，在中正一路、福德三路口實施酒駕路檢，才剛架設好路檢阻絕器材，5分鐘內就查獲一名林姓男子酒測值0.27酒後駕車。

▲高雄警方為了遏止酒駕歪風連三日擴大臨檢，剛架設好器材就查獲一名林姓男子駕駛價值4百多萬的休旅車酒駕上路。（圖／記者黃子倩翻攝）

經過員警仔細盤問，涉嫌酒後駕車的林姓男子指出，他被攔查當下所開的休旅車是當天剛牽的新車，市價500多萬、他以4百多萬價格入手，但由於林男的老婆駕駛技巧不純熟，不敢貿然開大台的休旅車回家，只好讓剛參加完家族聚餐的先生冒險酒後駕車，沒想到碰上警方擴大臨檢；警方進一步表示，林男事後表示自己在母親節前夕的家族聚餐場合喝了兩杯威士忌，對於冒險酒駕上路遭查獲，事後他感到很懊悔。

▲高雄警方為了遏止酒駕歪風連三日擴大臨檢，剛架設好器材就查獲一名林姓男子駕駛價值4百多萬的休旅車酒駕上路。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市警察局局長黃明昭表示，警方強勢執法，透過高強度、高密度、多點式之酒駕取締作為，展現警方對酒駕行為決不寬貸之決心，以確保市民安全的居住環境。高雄市政府警察局並提醒市民：「酒前不碰車，酒後不開車！」，警方絕對依法嚴辦，保護市民大眾行的安全。

▲高雄警方為了遏止酒駕歪風連三日擴大臨檢。（圖／記者黃子倩翻攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

更多新聞：

待轉錯了嗎？高雄女騎士慘遭貨車撞飛 網友怒PO梗圖「狗才待轉」

「桃園林俊傑」騙很大！宅男創N個假身份 網路賣名牌包詐25萬

「女兒愛你別讓她擔心」警一句話 保住高雄翁20萬老本

超商深夜傳女子嚎哭！高雄警20分內讓她笑著大喊：Amazing