台灣路考最新關卡曝光！　網見「龍捲風」S型狂掃...全傻住了

▲駕訓班車道驚見「塵捲風」。（圖／翻攝自臉書社團-路上觀察學院）

記者曾羿翔／綜合報導



高雄鳳山某駕訓班7日出現奇景，有當天在練習場的網友目睹地板直接颳起「龍捲風」，驚訝直呼「駕訓班新考題」！據了解，在旁的教練車見狀也趕快閃避。畫面曝光後，引起許多網友討論，氣象局也對此解釋生成原因，其實這股風是「塵捲風」。

有網友在「路上觀察學院」貼出19秒的影片，從畫面可以看出，小型龍捲風當場狂捲，直接把地上的粉塵吹起，從一開始急速旋轉再到後來變大消散，旁邊有駕訓班的車還在練習中。據了解，事發當下，駕訓班裡的人看到後趕緊用手機錄下畫面然後上傳到網路上。

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▲小型龍捲風當場狂捲，旁邊有駕訓班的車還在練習。（圖／翻攝自臉書社團-路上觀察學院）



影片曝光後引起許多網友討論，有人看傻開玩笑表示，「現在考駕照這麼硬派嗎」、「愛情來得太快就像龍捲風」、「塵捲風，不是龍捲風」、「如果是我就闖過去破風」、「注意力考驗」、「感覺進去會到另一個次元」、「根本駕訓班新考題，要閃避龍捲風」、「竟然會S型過彎」。

根據華視新聞報導，高雄氣象站對此指出，這股風並不是龍捲風，而是「塵捲風」。氣象站主任陳文信也對此解釋生成原因，因為天氣熱，陽光一直讓地表加熱，在一個比較空曠的地方因為加熱後，局部的空氣上升後，旁邊的空氣去補充它，反而更加快它的成長，就會形成這樣的狀況開始旋轉，越補充就越轉越快」。