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社會 社會焦點 保障人權

超商深夜傳女子嚎哭！高雄警20分內讓她笑著大喊：Amazing

▲▼高雄女子心情不佳在便利超商內哭泣，暖警讓她破涕為笑 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲菲律賓籍女子遺失手機急得在超商內哭了出來，所幸遇到高雄暖警相助，手機最後順利失而復得。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄美濃區一間便利商店日前晚間隱約傳來女子哭聲，讓路過民眾忍不住多看一眼！當時，恰巧有巡邏員警進入店內巡邏，聽到哭聲本能的循著聲音來源找到一名蹲在地上哭的長髮女子，一問才知道，原來這名菲律賓籍的女子不小心遺失手機、語言又不通，才無助地蹲在地上哭泣。警方得知狀況後，隨即調閱路口監視器影像，並逐一比對女子行經路線，在20分鐘內就幫她找到手機，高雄暖警高效率協助下，女子破涕為笑驚喜直呼：「Amazing！(真是太神了)」。

警方指出，這起事件發生4日晚間8點多，在美濃區泰安路上的一家便利商店內，隱約傳出女子哭泣的聲音，警方循著聲音來源查看，發現1名長髮女子蹲坐在商店內哭泣，員警立即上前關心，事後了解，眼前這名28歲的菲律賓籍女子陳述，自己在超商購物後便騎乘自行車返回住處，沒想到途中不小心遺失手機。

人生地不熟的她，手機是唯一可以跟異鄉家人連繫的管道，且手機裡存有珍貴回憶照片和重要資料，加上自己的中文不是很好，一時不知道可以找誰幫忙，心急如焚的她，才會著急地在超商內哭了出來，幸好她蹲在地上的無助時刻，有高雄暖警出現，一邊安撫女子情緒、請她不要緊張，一邊請她試著回想最近一次使用手機的時間地點，以及當時外出的時間及路線，警方同時間更持續回撥女子的手機號碼，並試著調閱路口監視器畫面，鎖定女子手機遺失時間地點逐一過濾。

▲▼高雄女子心情不佳在便利超商內哭泣，暖警讓她破涕為笑 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲菲律賓籍女子遺失手機急得在超商內哭了出來，所幸遇到高雄暖警相助，手機最後順利失而復得。（圖／記者黃子倩翻攝）

最後皇天不負苦心人，警方順利在美濃區一間養護中心大門前尋獲遺失手機，女子見到手機失而復得、欣喜若狂，興奮地拉著員警的手，中英文夾雜不斷地的向警方道謝，直讚警方：「Amazing！(真是太神了)」。

警方提醒，民眾出門在外，搭乘大眾運輸工具準備下車或暫時離開時，貴重物品請務必不離身，避免不慎遺失或有心人士覬覦，造成自身財產損失及不便，如遇有緊急狀況可撥打110報案專線或當地派出所電話，請求警方幫忙。

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