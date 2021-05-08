快訊／高雄女騎機車「前鎮之星站」撞輕軌！　左腿受創送醫

▲高雄輕軌在「前鎮之星」站被撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

最新消息！就在8日上午10點06分的時候，高雄捷運輕軌行控中心通報前鎮區輕軌C3前鎮之星站，發生一起輕軌列車與機車發生碰撞，現場一名40歲女性民眾，左腳小腿肚撕裂傷、右膝擦傷、意識清楚，由救護人員處置後送醫院，目前輕軌已經恢復運行。

初步了解輕軌跟40歲騎機車的陳姓女子在於中山、凱旋路口擦撞，輕軌車頭前擦痕掉漆，目前肇事原因還有待警方釐清，而賠償事宜還得等到捷運公司評估後才能知道。