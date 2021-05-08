待轉錯了嗎？高雄女騎士慘遭貨車撞飛　網友怒PO梗圖「狗才待轉」

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山區7日下午接近4點在建國路三段與文德街口發生一起追撞車禍！據了解，事發前65歲的林姓女騎士騎乘機車停等紅燈，卻突然遭到29歲謝姓男子開的自小貨車擦撞，警方指出，這起車禍的肇事雙方皆無酒駕，且女騎士送醫之後意識清楚人沒有生命危險，目前車禍的事故原因有待事後調查釐清。

▲民眾的行車記錄器拍下貨車肇事瞬間。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方事後調查貨車駕駛自稱當下疲勞駕駛才會不小心撞上騎士。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起車禍意外發生當下，恰巧被後方駕駛的行車記錄器拍下PO上網路，由於畫面中貨車疑似完全沒有煞車，直接撞上在停等紅燈的女騎士，畫面看起來十分驚悚，就有不少網友留言：「真是令人感到堪憂的開車技術」、「感覺是分心在開車」甚至還有人PO出梗圖回應寫到「狗才待轉」引發不少討論聲浪。

▲▼貨車撞上停等紅燈的女騎士影片引起網友熱議。（圖／記者黃子倩翻攝）

但也有網友質疑女騎士不該把車停在看似塗銷的待轉區，這點也有網友留言表示：「不懂怎麼有人怪這邊的待轉區？難道你會認為自己直接左轉去對面車道，人家直行車會禮讓你？以為人家執行車是吃素的喔？」

對此，鳳山分局交通分隊長董志杉表示：「貨車行駛到事故地點時突然車子往右偏進而發生碰撞，事後我們調查了解，因為自小貨車駕駛有點精神不濟，事發當下自己不知情，但事後感到十分懊悔，經了解，一方車（貨車）未注意車前狀況，二車（騎士）在那裡待轉，因為那裡是紅線禁停區域，又在交叉路口十公尺內，因此女騎士恐有臨時違停的肇責。」

▲警方事後調查貨車駕駛自稱當下疲勞駕駛才會不小心撞上騎士。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，女騎士停等紅燈的區域原本有劃設待轉區，但事後經過塗銷，經現場查看後，確認在下個路口劃設有待轉區，因此警方初步判定女騎士在道路行駛範圍停等紅燈，屬於違規停車，但由於現場標示有些不清，這點警方將建議交通局前往會勘。

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