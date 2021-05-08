　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

待轉錯了嗎？高雄女騎士慘遭貨車撞飛　網友怒PO梗圖「狗才待轉」

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山區7日下午接近4點在建國路三段與文德街口發生一起追撞車禍！據了解，事發前65歲的林姓女騎士騎乘機車停等紅燈，卻突然遭到29歲謝姓男子開的自小貨車擦撞，警方指出，這起車禍的肇事雙方皆無酒駕，且女騎士送醫之後意識清楚人沒有生命危險，目前車禍的事故原因有待事後調查釐清。

▲▼ 貨車撞上停等紅燈的機車騎士 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲民眾的行車記錄器拍下貨車肇事瞬間。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 貨車撞上停等紅燈的機車騎士 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方事後調查貨車駕駛自稱當下疲勞駕駛才會不小心撞上騎士。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起車禍意外發生當下，恰巧被後方駕駛的行車記錄器拍下PO上網路，由於畫面中貨車疑似完全沒有煞車，直接撞上在停等紅燈的女騎士，畫面看起來十分驚悚，就有不少網友留言：「真是令人感到堪憂的開車技術」、「感覺是分心在開車」甚至還有人PO出梗圖回應寫到「狗才待轉」引發不少討論聲浪。

▲▼貨車直接撞上女騎士引發網友熱議 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼貨車撞上停等紅燈的女騎士影片引起網友熱議。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼貨車直接撞上女騎士引發網友熱議 。（圖／記者黃子倩翻攝）

但也有網友質疑女騎士不該把車停在看似塗銷的待轉區，這點也有網友留言表示：「不懂怎麼有人怪這邊的待轉區？難道你會認為自己直接左轉去對面車道，人家直行車會禮讓你？以為人家執行車是吃素的喔？」

對此，鳳山分局交通分隊長董志杉表示：「貨車行駛到事故地點時突然車子往右偏進而發生碰撞，事後我們調查了解，因為自小貨車駕駛有點精神不濟，事發當下自己不知情，但事後感到十分懊悔，經了解，一方車（貨車）未注意車前狀況，二車（騎士）在那裡待轉，因為那裡是紅線禁停區域，又在交叉路口十公尺內，因此女騎士恐有臨時違停的肇責。」

▲▼ 貨車撞上停等紅燈的機車騎士 。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方事後調查貨車駕駛自稱當下疲勞駕駛才會不小心撞上騎士。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，女騎士停等紅燈的區域原本有劃設待轉區，但事後經過塗銷，經現場查看後，確認在下個路口劃設有待轉區，因此警方初步判定女騎士在道路行駛範圍停等紅燈，屬於違規停車，但由於現場標示有些不清，這點警方將建議交通局前往會勘。

►偷偷分享少女秘密！

更多新聞：

超商深夜傳女子嚎哭！高雄警20分內讓她笑著大喊：Amazing

高雄7旬嬤疼孫！聽假孫子來電：「借我錢」　她險遭詐38萬老本

山東口音聽不懂！計程車司機載8旬翁求助警：不知道他要去哪？

「桃園林俊傑」騙很大！宅男創N個假身份　網路賣名牌包詐25萬

「女兒愛你別讓她擔心」警一句話　保住高雄翁20萬老本

ET快訊
快訊／北宜機車雙載自摔！18歲騎士無心跳　16歲女乘客重傷
獨／撞殺名嘴母！美髮男遭爆是渣男　臉書「約砲對話」曝光
女學霸父悲po漢翔航空001員工識別證　「恭喜妳，爸爸感到光
現在快出門！東東森森好朋友生活節群星開唱　闖關拿大禮、文創市
竹科男友說溜嘴「媽媽幫他打手槍」！　狂人再爆媽會用嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／苗栗騎士過彎直插「護欄、電桿中」！下秒墜8m竹林　骨折送醫

北宜雙載機車自摔！18歲騎士當場失去心跳　16歲女乘客重傷倒地

3童女童住豬舍塌漏屋...一幅畫感動眾人　義工團助圓夢「大房子」

獨／灌酒美髮師驚爆婚後獵艷狂約砲！　新婚妻崩潰分居怒提離婚

詹江村開轟輾腳警！質詢內容全曝光　分局長急喊：提告是個人權益

慶祝母親節不是理由！男開休旅車酒駕被逮硬凹：我老婆不太會開車

女學霸父悲po漢翔航空001員工識別證　「恭喜妳，爸爸感到光榮」

快訊／高雄女騎機車「前鎮之星站」撞輕軌！　左腿受創送醫

3賊缺錢買毒...摸黑潛茶行偷百萬普洱　得手火速變賣：一片不剩

長官命休假…輾腳警今爆失聯！網提11質疑　他喊冤：車主找人騷擾我

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

松山分局翻版！轎班班頭衝警局　要求放人嗆：通緝有比神明重要？

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

中正女大生失蹤！男友恐涉重嫌 家中疑搜出骨骸...還肢解流浪貓

F級「Swag女神」節目中疑走光　上衣滑落北半球…Sandy目睹秒救援

快訊／苗栗騎士過彎直插「護欄、電桿中」！下秒墜8m竹林　骨折送醫

北宜雙載機車自摔！18歲騎士當場失去心跳　16歲女乘客重傷倒地

3童女童住豬舍塌漏屋...一幅畫感動眾人　義工團助圓夢「大房子」

獨／灌酒美髮師驚爆婚後獵艷狂約砲！　新婚妻崩潰分居怒提離婚

詹江村開轟輾腳警！質詢內容全曝光　分局長急喊：提告是個人權益

慶祝母親節不是理由！男開休旅車酒駕被逮硬凹：我老婆不太會開車

女學霸父悲po漢翔航空001員工識別證　「恭喜妳，爸爸感到光榮」

快訊／高雄女騎機車「前鎮之星站」撞輕軌！　左腿受創送醫

3賊缺錢買毒...摸黑潛茶行偷百萬普洱　得手火速變賣：一片不剩

長官命休假…輾腳警今爆失聯！網提11質疑　他喊冤：車主找人騷擾我

「年輕人天真以為中共不會犯台」　馬英九：美日不會出兵馳援

華郵記者通訊紀錄遭調查！踢爆川普醜聞惹禍　總編向司法部討說法

廢稻殼化身「富氧炭材」空氣清淨高手　抗菌除臭氧滅PM2.5

快訊／苗栗騎士過彎直插「護欄、電桿中」！下秒墜8m竹林　骨折送醫

金融圈再爆桃色風波！北富銀女經理遭人妻控勾引鮮肉下屬　銀行火速調職

「超殺毛孩禮品」拿不完！　快來東東森森好朋友生活節轉幸運輪盤

小學生化身小小執行官　查封、拍賣、拘提…桌遊競賽拿獎金

北宜雙載機車自摔！18歲騎士當場失去心跳　16歲女乘客重傷倒地

3童女童住豬舍塌漏屋...一幅畫感動眾人　義工團助圓夢「大房子」

斷指接不回「扔進酒罐醃」！　他2週後取出成功解鎖手機

社會熱門新聞

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

白牌車「100元載3學生」　遭開罰10萬元

獨／女學霸母痛哭！家貧付不出遺體修補費

警察視角片曝光！輾腳警還原現場

雞排妹「御用律師」勾結賣淫集團！設局仙人跳

網提11質疑！輾腳警回應喊「車主找人騷擾我」

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

學霸男涉殺阿嬤！高大成點出關鍵

信義區鬥毆互捅　2警「現場不追究」遭處分

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

女學霸父悲po漢翔0001員工識別證：恭喜妳...

快訊／國3南下6車連撞3人傷！零件四散「全線封閉 」大塞車

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

更多熱門

相關新聞

慶祝母親節不是理由　男酒駕被逮凹：老婆不會開

慶祝母親節不是理由　男酒駕被逮凹：老婆不會開

有鑒於台中日前發生酒駕致死案，導致名嘴黃暐瀚的母親意外喪生，高雄市警局為了遏止酒駕歪風、宣示執法決心，6日起連續3日啟動擴大取締酒駕！動員高雄17個警分局共計1500名警力多點式路檢，其中苓雅分局6日深夜10點多，在中正一路、福德三路口實施酒駕路檢，才剛架設好路檢阻絕器材，5分鐘內就查獲一名林姓男子酒測值0.27酒後駕車。

即／高雄女騎機車前鎮之星站撞輕軌！　左腿受創

即／高雄女騎機車前鎮之星站撞輕軌！　左腿受創

台灣路考最新關卡曝！網全看傻了

台灣路考最新關卡曝！網全看傻了

即／岡山民宅晚間火警！燃燒1汽車2機車

即／岡山民宅晚間火警！燃燒1汽車2機車

UNIQLO進駐岡山！阿姨清晨排隊樂搶聯名杯

UNIQLO進駐岡山！阿姨清晨排隊樂搶聯名杯

關鍵字：

高雄鳳山區待轉區女騎士撞飛梗圖警方

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

雞排妹深夜直球對決陳沂！

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

女大生拍AV被抓包！男人緣瞬間變好

連千毅「7層樓8房電梯豪宅」200坪內部超豪奢

江宏傑親姊：水落一定石出！

「全部告！」輾腳警不忍了：寧願不要工作

輾腳警怒提告！學長傻眼嗆丟臉：誰挺得下去

婆婆拒讓回家祭祖！媳婦超強後援1句話讓她閉嘴

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

厭貓爸摟喵睡！她笑：身體很誠實

更多

最夯影音

更多
王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」
「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面