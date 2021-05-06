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「桃園林俊傑」騙很大！宅男創N個假身份　網路賣名牌包詐25萬

▲▼ 高雄刑大破獲一起第三方詐騙案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲劉姓男子以第三方詐騙的方式在網路上行騙，刑大目前初估有15人上當受騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄刑事警察大隊在桃園市楊梅區抓到一名24歲的劉姓男子，他高中畢業後、無業在家，自學「假網拍」並利用「善意第三人帳戶」的詐術，在網路上開辦多個虛擬身份販售名牌包，並利用多個不同身份自問自答、製作假的聊天記錄，用以取信被害人，警方現知有15人上當受騙匯款，劉男的不法所得約25萬多元，仍有被害人持續報案中。

高雄刑大指出，偵五隊員警獲報後分析165反詐騙平台大數據資料，循線追查出劉姓嫌犯的真實身分，並報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮偵辦，持搜索票、拘票於2日下午1點多將人查緝到案，並於他的住處扣得作案用手機2支，依觸犯刑法詐欺罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，目前嫌犯經高雄地院裁定羈押。

▲▼ 高雄刑大破獲一起第三方詐騙案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼劉姓男子開設多個虛擬身份在網路上販售名牌包。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 高雄刑大破獲一起第三方詐騙案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步指出，經過調查劉男使用2支作案手機，先在Facebook上公開販售名牌包，要求被害人匯款後，卻藉故不出貨；另在網路語音交友平台及知名手遊，以「儲值平台代幣」及委託「代打遊戲練等」為由，取得8名關係人的匯款帳號，將該匯款帳號提供給要購買名牌包的被害人匯款，導致被害人落入錯誤匯款儲值及練等的陷阱中，劉男再從中獲取平台儲值金，用以在平台付費交友與博弈，另外他也藉此在遊戲中獲得高等排位的殊榮。

而且劉男的行騙過程中，他為了取信購買名牌包的被害人，還會利用多個假帳號身份、獨自一人分飾2角，利用分別不同的2支手機互傳訊息，佯稱與他人交易完成出貨的假訊息，藉以取信被害人先匯款，犯案劉姓嫌犯一共使用「桃園林俊傑」、「劉周周」、「政」、「周子洋」、「Xin」、「王奕芸」等暱稱，且不斷更換照片，以躲避檢警查緝。

▲▼ 高雄刑大破獲一起第三方詐騙案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼劉姓男子開設多個虛擬身份在網路上販售名牌包。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼ 高雄刑大破獲一起第三方詐騙案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄刑大偵五隊長吳銘雄表示：「劉嫌虛擬多個身份在網路販售名牌包，在三方詐騙方式詐騙被害人，匯款到手遊代打及網路聊天平台第三方帳戶內，不僅造成被害人損失，代打人第三方帳戶警示，還讓自己在遊戲中的排名提升，藉此得到虛榮感。」

由於劉姓嫌犯自己本身只有高中畢業，現無業在家，警方指出他本身流露宅男氣息，不擅與人面對面交際，沒想到竟利用「開分身」的方式在網路上進行詐騙，目前已知有15人受騙上當，劉嫌的不法所得約25萬元左右，詐騙金額及受騙人數仍持續清查中。

▲▼ 高雄刑大破獲一起第三方詐騙案 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲劉姓男子以第三方詐騙的方式在網路上行騙，刑大目前初估有15人上當受騙，警方逮補他時搜出兩隻犯案用的手機。（圖／記者黃子倩翻攝）

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